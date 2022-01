GKN Aerospace, fornitore di strutture e componenti per i nuovi jet privati ​​Gulfstream

GKN Aerospace è stata selezionata come fornitore di strutture e componenti per i nuovi aerei privati ​​Gulfstream G800 e Gulfstream G400. In questo modo le due società estendono il loro accordo a lungo termine, in vigore dal 1993.

La disposizione comprende timone e sponde montacarichi, Oltre alle piattaforme che conterranno le ultime tecnologie in termoplastica. GKN Aerospace produce anche pannelli della fusoliera in metallo attaccati alla nuova fusoliera del G800, nonché pelli alari in alluminio per il G400.

La produzione avrà luogo negli stabilimenti di Papendrecht e Hoogeveen nei Paesi Bassi, Chihuahua in Messico e Wellington negli Stati Uniti, dove un team di esperti di GKN Aerospace si è unito al team di ingegneri di Gulfstream nel processo di progettazione.

John Pritchard, Head of Civil Aviation Structure presso GKN Aerospace, ha spiegato: “Siamo entusiasti di essere scelti ancora una volta come fornitore chiave nella prossima generazione di aerei commerciali Gulfstream. Apprezziamo questa partnership di quasi 30 anni. La nostra avanzata tecnologia termoplastica leggera offre una soluzione sostenibile per i componenti strutturali degli aeromobili. Insieme a Gulfstream, non vediamo l’ora di continuare a plasmare il futuro dell’aviazione”.