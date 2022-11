Glenn Fogel (Booking): “Lavorare con noi è scegliere gli hotel. Non li trattiamo ingiustamente” | Business

prenotazione È la più grande agenzia di viaggi in linea Nel mondo, con una crescita sorprendente negli ultimi anni (esclusi i due anni bui dell’epidemia). L’amministratore delegato e presidente esecutivo Glenn Fogel è molto ottimista sulla ripresa del settore quest’anno e ritiene che, almeno per il momento, non vi siano segnali di un possibile rallentamento dovuto alle turbolenze dell’economia globale. In un’intervista condotta tramite videochiamata dagli Stati Uniti, Fogel difende il modello di business dell’azienda, nonostante le critiche dell’industria del turismo che esercita troppo potere. “Lavorare o meno con noi è la scelta degli hotel. “Non è vero che li stiamo trattando ingiustamente”, dice.

Nonostante la ripresa del settore, l’azienda sta affrontando problemi con le autorità garanti della concorrenza. In Spagna, la Commissione nazionale per il mercato della concorrenza A ottobre ha annunciato un’indagine A causa del potenziale abuso di posizione dominante con gli hotel, che ritengono di avere troppo potere per fissare commissioni e termini del rapporto d’affari tra di loro.

Booking ha circa il 71% della quota di prenotazioni effettuate tramite agenzie in linea In Europa, secondo un recente studio di Hotrec, il grande atrio Albergo Europa. L’organizzazione apprezza che le piattaforme in linea I voli rappresentano il 27,1% di tutte le prenotazioni. La percentuale di quelli prodotti direttamente dall’hotel è del 60%, anche se il settore evidenzia sempre che sono gli stabilimenti più piccoli a utilizzare maggiormente i pallet.

Chiedi. Com’è la ripresa dopo due anni di epidemia?

Risposta. Nel terzo trimestre abbiamo registrato Ebitda record (che utilizziamo per misurare la redditività), ricavi e riserve. Anche i numeri di ottobre sono buoni e i livelli di prenotazione fino al primo trimestre del 2023 sono in crescita del 25%, una cifra superiore a quella registrata nello stesso periodo del 2019. Le persone non viaggiano da due anni e mezzo e ora viaggiano di nuovo. Ma non è così in tutto il mondo, Europa e Stati Uniti stanno bene, ma l’Asia è in ritardo. A settembre, non abbiamo visto una ripresa in questo mercato ai livelli del 2019. Asia sta tornando, non così in fretta, ma è in via di guarigione. Siamo sulla strada giusta.

S. Teme che la paura della recessione e l’aumento dei prezzi minaccino questa ripresa?

R è stato trovato. Le persone continuano a viaggiare e i viaggi sono in aumento nonostante i timori di recessione. Sappiamo che, nonostante tutto, le persone preferiscono smettere di fare qualcos’altro piuttosto che smettere di viaggiare. Potrebbero esserci motivi di preoccupazione in futuro, ma per ora non vediamo nulla di cui preoccuparsi. Osserviamo sempre attentamente i dati e non vediamo segni che le persone stiano cercando hotel più economici o che i periodi di vacanza si stiano accorciando. L’occupazione di hotel e aerei continua a crescere.

S. In che modo la pandemia ha cambiato il tuo modo di viaggiare?

c. Sono aumentate le prenotazioni di case, appartamenti, ecc. a scapito degli alberghi, ma anche queste sono aumentate. Durante la pandemia è cresciuto l’interesse a soggiornare in luoghi diversi dagli hotel per motivi di sicurezza, e questa tipologia di alloggi è cresciuta molto. Penso che questa tendenza continuerà. Le persone trascorrono più tempo lavorando da casa e quando puoi lavorare da remoto, puoi lavorare da qualsiasi luogo, ma vuoi un posto dove poter avere un tavolo su cui lavorare e uno spazio confortevole. Vedremo come chiamiamo questa combinazione di lavoro e vacanza in inglese intrattenimentoun mix di Affare S comfort (lavoro e piacere).

S. Come valutate il rapporto di prenotazione alberghiera?

R è stato trovato. Ci sono rapporti che mostrano che le agenzie di viaggio in linea Ha contribuito a ridurre i costi per i consumatori. Facciamo grandi cose anche per gli hotel. La prenotazione aiuta gli hotel a ottenere clienti a un costo ridotto. Solo l’hotel può spendere soldi in pubblicità per promuoversi. Forse in Spagna, ma come può raggiungere i consumatori in Cina o negli Stati Uniti? Puoi spendere i soldi pagando Google o puoi fare il lavoro con Google booking.com. La nostra posizione è in tutti i principali mercati. Traduciamo in 40 lingue, includiamo testo e immagini dell’hotel, marketing, Servizio Clienti. Non applichiamo alcuna commissione a meno che il cliente non paghi per andare in quell’hotel.

S. Dal settore alberghiero si dice che le commissioni dovrebbero essere più flessibili.

R è stato trovato. Forniamo un servizio e tutto ciò che chiediamo è che se l’hotel guadagna dalla prenotazione, ci paghi una commissione ragionevole. Nel app Store Spedizione Apple fino al 30% di sconto. La nostra commissione è inferiore (in media 15%). Pensiamo che il nostro sistema funzioni. Nessun hotel è obbligato a lavorare con noi. In estate, ad esempio, in alta stagione, se l’hotel riceve molte prenotazioni da solo, può funzionare senza di noi. E non succede niente. Se lavorare o meno con noi è una scelta dell’hotel. Non è vero che li trattiamo ingiustamente.

S. Ci sono hotel che affermano che la quota di mercato di Booking è un segno della loro superiorità quando si tratta di negoziare i termini.

R è stato trovato. Quando sento che abbiamo una grande quota di mercato, mi chiedo di cosa stiano parlando. Diamo un’occhiata ai numeri. In Europa abbiamo una quota complessiva, se si prendono in considerazione tutti gli hotel, che sarebbe nella fascia bassa a due cifre. nel mercato delle agenzie in linea Le commissioni sono più alte, ma quella percentuale non è l’intero business. Dobbiamo tenere conto della nostra quota nel numero totale di letti forniti dall’hotel. La nostra parte è piccola. L’idea che manipoliamo i dati e trattiamo gli hotel ingiustamente non è vera. Insisto sul fatto che gli hotel possono scegliere se lavorare o meno con noi e ce ne sono molti che non lo fanno.

S. Le autorità garanti della concorrenza spagnole hanno aperto un’indagine perché ravvisano segni di concorrenza sleale e abuso d’ufficio. Il settore critica, tra l’altro, l’incapacità degli hotel di fare offerte in proprio al di fuori del booking.

R è stato trovato. Collaboreremo con il supervisore e forniremo tutti i dati necessari. Se invece spendiamo soldi su Google per far vedere gli hotel, traduciamo, inseriamo i dati dell’hotel, ecc., allora l’utente trova un hotel sul nostro sito e si scopre che alla fine va al sito web di quell’hotel e il suo prezzo è più basso e tu prenoti lì Di cosa ci occupiamo? Se facciamo un lavoro, vogliamo una commissione equa, che addebitiamo solo se paghi per la stanza. Inoltre, gli hotel stabiliscono le tariffe desiderate. Questo è il nostro modello e penso che funzioni bene. Se le commissioni non sembrano appropriate, gli hotel possono rivolgersi ai nostri concorrenti, altri canali o vendere direttamente. Gli hotel possono scegliere di non essere presenti su Booking.com.

S. La prenotazione ha troppo potere? I piccoli hotel possono permettersi di non prenotare?

R è stato trovato. Per chi cerca hotel online, vorrei chiedere: Quanto spesso prenotate con Booking? Prenoti sempre con booking? Sempre? Non la penso così. Pensa a dove vuoi andare in vacanza e cercalo su Google. Avete messo insieme Hotel Barcelona e l’elenco delle proposte che ne uscirete è molto lungo. La prenotazione non ha una forza incredibile.

