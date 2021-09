Gleyber Torres si sente “bene” a giocare di nuovo in seconda base

Baltimora – Jaleber Torres Dice che si sta muovendo dall’interbase alla seconda base in silenzio.

L’allenatore degli Yankees Aaron Boone ha deciso di cambiare dopo che Torres ha commesso 18 falli in questa stagione, di cui quattro la scorsa settimana.

“È tutto per la squadra”, ha detto Torres prima della partita di martedì sera contro i Baltimore Orioles. “Non ho fatto molto bene all’interbase. Ho fatto molti errori e sento che siamo in questo momento, non possiamo commettere errori. Quindi mi sento davvero bene ad arrivare secondo e voglio solo essere parte di Il gruppo.”

Torres è stato praticamente un seconda base nel 2018 e nel 2019 e ha avuto poco tempo Didi Gregory ferito. Quando Gregory se ne andò come free agent prima della stagione 2020, gli Yankees trasferirono Torres allo Shortstop.

Boone si trasferisce a Jiu Orchila Da terza base a interbase ora DJ Limaheu Dalla seconda base alla terza. Torres ha fatto il cambio per la partita di lunedì contro il Minnesota.

“Sento ancora che il miglior gioco di baseball è davanti a lui”, ha detto Boone. “Ho sentito che era giunto il momento. Nell’ultima settimana, ho sentito che il peso di alcuni degli errori che ho fatto lì è stato orribile”.

Torres ha iniziato martedì in 0,249 con sette fuoricampo e 45 RBI in 109 partite. Ha colpito .243 con tre run e 16 RBI durante la stagione 2020 interrotta dalla pandemia. Torres ha raggiunto .278 con 38 punti casalinghi e 90 RBI nel 2019, diventando l’MLS All-Star Team per la seconda stagione consecutiva.

“Lo ha un po’ appesantito”, ha detto Boone della difesa di Torres. “Speriamo che questo sia qualcosa che possa rilasciare un po’ qui sotto lo sprawl. E si spera che questo ci metta in grado di uscire e giocare la nostra migliore partita di baseball”.

“Nel modo in cui ho giocato i primi due anni della mia carriera, ho giocato per secondo e ho giocato due partite All-Star”, ha detto Torres. “Tutto quello di cui hanno bisogno. Se dovrò tornare all’interbase la prossima stagione, sarò a disposizione. In caso contrario, rimarrò in seconda base e farò cose come gli ultimi anni”.

Torres ha detto che non preferirebbe tornare allo Shortstop l’anno prossimo.

“Sono sicuro che potrebbe essere un ottimo capitano della seconda squadra”, ha detto Boone. “Quando commette un errore in difesa tende a durare per settimane. Se lo guardi davvero e ci guardi da vicino, c’è stato un sacco di gioco regolare da parte sua in poco tempo. C’era molto di lui che faceva un Ha suonato qua e là dove ha commesso un errore. Alla fine ci è costato o non è stato raggiunto quel finale e ha creato una storia più grande.

“Questo inizia dal premere un po’ questa posizione e ha avuto qualche effetto. Ma sento che è in grado di giocare al centro”.