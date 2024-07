Gli AC/DC fanno rivivere la generazione Z grazie a una serie di fan: “It’s Strong” – AGGIORNATO

Se già “Thunderstruck” era considerata una canzone senza tempo, ora è sulla bocca di tutti proprio per questo Cheerleader dei Dallas Cowboys, conosciute anche come “le innamorate d’America”. Questa squadra di fan americani ha collaborato con Netflix per pubblicare un nuovo documentario che rivoluzionerà il pubblico giovane.

Ciò è dovuto alla danza che il DCC esegue prima dell’inizio delle partite di calcio quando i Dallas Cowboys giocano in casa. Al ritmo di “Thunderstruck” degli AC/DC, le giovani donne vagano per l’intero stadio con i loro costumi leggendaritifando per i fan che non vedono la loro squadra preferita vincere il Super Bowl da diverse stagioni.

Flash dance: una questione di prestigio

Il livello di domanda richiesto per entrare a far parte di questa squadra di cheerleader è uno dei motivi Molte ragazze americane sognano di farne parte. le ragazze Stavano passando Dall’organizzazione, generazione dopo generazione, dal 1960.

Questa è diventata una tradizione tramandata dalle madri alle figlie, perché per loro questi sono gli anni più belli della loro vita. Questo trasforma l’essere un artista qui in Un simbolo di prestigio e identitàÈ un senso di fratellanza di cui molti giovani americani vogliono far parte. Questo è il motivo per cui il nuovo look ha un grande appeal e quindi anche un “trend”.

Domanda sull’emozione

Questo nuovo segmento permette agli spettatori di vedere come queste ragazze imparano l’inno degli AC/DC, che è senza dubbio la loro coreografia più importante. “Sapevo di voler diventare un DCC quando ho visto per la prima volta il film Thunderstruck““, ammette uno dei tifosi della squadra. E non è sorprendente, perché come ha affermato un’altra ragazza, “È forte e si emoziona prima ancora che la partita inizi.”.

Considerata questa aspettativa per i Dallas Cowboys, i membri degli AC/DC non hanno voluto commentare. La direzione e il team di allenatori del DCC ricevono critiche per aver esercitato troppa pressione sui tifosi e per non averli pagati abbastanza. Un artista DCC è pagato come un lavoratore di fast food a tempo pieno. Tenendo conto delle parole che l’allenatore ha dedicato alle sue ragazze all’inizio della serie di documentari, molti trovano questo fatto sorprendente: “Sei l’incarnazione della raffinatezza, dello stile, della soddisfazione e di tutto ciò che apprezziamo come marchio, come organizzazione e come famiglia.”

Dolly Parton in bianco e blu

Uno degli eventi per cui i Dallas Cowboys sono famosi è Pausa del Ringraziamento, dove i fan si esibiscono con un artista ospite diverso ogni anno. Tutto questo per sostenere l’Esercito della Salvezza, un’associazione che aiuta le famiglie che non dispongono di risorse economiche sufficienti.

L’ultima celebrazione È il turno della cantante di musica country Dolly Partonche hanno osato travestirsi da DCC per eseguire le loro canzoni più popolari con le ragazze. Il pubblico ha apprezzato le leggendarie “Jolene” e “9 to 5”un tema dedicato alle persone che lavorano duro ogni giorno.

Questa performance ne ha fatto una seconda tendenza su TikTok per alcuni mesi dopo. La cantante ha concluso la sua esibizione facendo Un omaggio ai Queen con i brani “We Are the Champions” e “We Will Rock You”.O”. Ecco come Dolly Parton lo ha pubblicato su Instagram: