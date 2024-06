Gli acquisti di seconda mano non sono più alla portata dei poveri: i “moderni” hanno ripreso il concetto

Mother Courage Store, un negozio dell’usato. (Stampa Europa)

Romina è Tecnico Infermieristico Assistenziale Ausiliario (TCAE), ma nel tempo libero si dedica all’artigianato. Anche se sta iniziando a farlo scrapbooking -Tecnica artigianale che consiste nel creare e decorare album di ritagli personali- passatempo evoluto in Restauro dei mobili terminato Che puoi trovare nei centri di riciclaggio comunali. “La prima volta che l’ho fatto Mi ha fatto vergognareMa adesso mi conoscono anche gli operai del punto di pulizia della mia città. Informazioni sulla Spagna.

Romina non vende questi mobili, ma li tiene in casa o li regala ai suoi genitori, fratelli e nipoti, pur sapendo che Posso ottenere un sacco di soldi per loro: “Alla fine, realizzano mobili unici che nessun altro ha realizzato. Conosco persone che li vendono per 250 Fino a 500 euro, a seconda del pezzo. Per qualcosa che hanno Trovato nella spazzatura! Anche se è bello anche sapere che hanno occupato spazio in un’altra casa, presso un’altra famiglia, e che ora appartiene a te. Questa nuova moda si chiama Chinati Consiste in Mobili di salvataggio Contenitori per rifiuti, recuperali e vendili online. È una delle attività più popolari in Commercio usato Attualmente, ma non l’unico.

Acquista e vendi prodotti riutilizzati Ha cessato di essere una tendenza ed è diventata una realtà per il consumo di massa. 94% degli spagnoli Considera la possibilità di scegliere prodotti riutilizzati per ogni occasione di acquisto. Questo è ciò che si legge nel rapporto Rete di cambiamento prodotto da E la porta Con 40 dB per conoscere la percezione degli spagnoli riguardo ai modelli di consumo consapevole e di economia circolare. L’adozione di prodotti usati è evidente sia nell’acquisto che nella vendita di prodotti riutilizzati. al momento, 8 su 10 sono spagnoli Afferma di rivedere i prodotti che ha in casa da vendere almeno una volta all’anno.

Anche se il commercio dell’usato è sempre stato associato alle classi sociali più povere, attualmente Non ha nulla a che fare con la situazione economica. A cui qualcuno appartiene. “Tradizionalmente, tendiamo a limitare l’acquisto e la vendita di prodotti usati alle economie più vulnerabili, come le famiglie che hanno maggiori difficoltà nella gestione di questi prodotti”. L’incontro è finito. Ora scopriamo che non ci sono differenze statisticamente significative tra il tipo di economia domestica. Altra cosa è che il motivo è lo stesso, ma entrare per comprare e vendere nel mercato dei prodotti riutilizzati è trasversale Tutte le classi sociali“Spiega la sociologa e amministratore delegato di 40db, Belen Barreiro.

Pertanto, negli ultimi anni c’è stata una crescente popolarità Negozi di abbigliamento usatoÈ frequentato da molti Influencer E i “moderni” – quelli che generalmente provengono dalle grandi città e che indossano abiti unici e innovativi per distinguersi dal resto – nel loro abbigliamento. Video di Youtube Sto cercando dei vestiti classico. Hanno successo anche le biblioteche che danno priorità ai lavori più vecchi rispetto alle nuove uscite. Ci sono anche molti stabilimenti di videogiochi, manga o mobili che offrono anche questi prodotti oltre a vendere i loro nuovi prodotti. Riutilizzarli ad un prezzo inferiore.

Secondo il direttore della sostenibilità di Wallapop, Paul Fabrega, il successo risiede nel Superare i pregiudizi: “Negli ultimi anni siamo riusciti a rimuovere le barriere e i pregiudizi legati all’acquisto e alla vendita di prodotti riutilizzati, al punto che è diventato… Opzione generalizzata Tra la popolazione spagnola, nonché un’alternativa alla vendita di articoli per la casa e al dare loro una seconda vita, garantendo la durabilità dell’offerta che rende possibile un consumo più circolare.

In un contesto sociale ed economico caratterizzato dall’inflazione, il 94% delle persone Considera il prezzo Come fattore decisivo in tutte le decisioni di consumo. Tuttavia, nel mercato riconvertito, queste decisioni sono spesso influenzate da altre motivazioni emotive. Come rilevato dallo studio, il 47% dei consumatori sceglie prodotti riutilizzati allo scopo di realizzarli Consumo più responsabileTrova articoli originali o acquista prodotti fuori produzione e speciali Hanno la loro storia. Per quanto riguarda le vendite, il 56% ne è guidato Ragioni di sostenibilitàcome evitare l’accaparramento, incoraggiare il riutilizzo o aiutare gli altri.

In questo senso, la cosa più importante è promuovere l’economia circolare, ovvero un modello di produzione e consumo incentrato sul riutilizzo, la riparazione, la ristrutturazione e il riciclaggio di materiali e prodotti esistenti per ottenere Allungandone la vita utile. Questo approccio riduce la produzione di rifiuti e riduce il consumo di materie prime, acqua ed energia Riduce l’impatto ambientale. In contrasto con l’economia lineare “Produzione, utilizzo e smaltimento”L’economia circolare promuove una società più sostenibile, riduce la dipendenza dalle risorse non rinnovabili e riduce i danni all’ambiente.

Un altro fattore che ha contribuito alla crescente popolarità delle vendite di beni usati è… autenticità Dei vecchi prodotti (spesso rinnovati) e del fatto che ognuno di essi Ha una sua storiaCome ha sottolineato Romina. Oggi è diventato così popolare che le persone ci spendono soldi “mobili della nonna” Con un tocco di ‘corpo e vernice’, anche se questo significa pagare un prezzo più alto; O con Dischi in vinile Che 40 anni fa la gente li ha abbandonati – a causa dell’avvento dei CD – e che i giovani ora sono determinati a riprenderseli Prezzo molto più alto Di quanto ne valessero la pena in quel momento. E l’esotico ed esclusivo (anche se prima era il più comune) vende tantissimo.

Il rapporto cerca anche di prevedere le tendenze del consumo di prodotti riutilizzati nel prossimo futuro. Guardando al 2030, si prevede che il 92% delle persone penserà di più se lo hanno già fatto o meno bisogno del prodotto prima di acquistarloE l’89% sceglierà di vendere gli oggetti di cui non ha più bisogno in modo che altri possano usarli, Invece di conservarlo. Inoltre, entro cinque anni, si prevede che 9 persone su 10 acquisteranno almeno tanti prodotti ricondizionati quanto nuovi, e anche di più, e solo l’8% della popolazione spagnola non ha mai acquistato questo tipo di articoli.

Barreiro ritiene che questo boom delle vendite di beni usati “coincide molto bene con l’aumento dei valori nella società attuale, che ha a che fare con il fatto che vogliamo vivere in una società in cui ci liberiamo di ciò che resta”. . Vogliamo essere autentici, vivere leggeri e vivere con meno. Penso che questa sia una delle tendenze che vediamo nello studio che è anche alla base del successo dell’acquisto e della vendita di prodotti riutilizzati. “Ciò si adatta alla crescente filosofia di vita.”