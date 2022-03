Gli aerei da guerra russi violano lo spazio aereo svedese

Questo contenuto è stato pubblicato il 03 marzo 2022 – 07:06

Stoccolma, 3 marzo (EFE). Quattro aerei da combattimento russi hanno violato lo spazio aereo svedese in un’operazione che ha catturato e fotografato la Nordic Air Force, secondo il ministero della Difesa in una dichiarazione.

L’incidente è avvenuto alle 19:40 ora locale di mercoledì (18:40 GMT) quando l’esercito svedese ha avvistato quattro aerei russi che sorvolavano l’isola di Gotland nello spazio aereo di questo paese.

Due Su-27 e altri due Su-24, tutti battenti bandiera russa, furono immediatamente localizzati dall’esercito svedese.

“Questo dimostra che la nostra preparazione (ad agire in questo tipo di incidente) è buona. Eravamo in atto per garantire l’integrità del territorio e dei confini della Svezia. Abbiamo il pieno controllo della situazione”, ha affermato il capo della polizia in una nota. Dichiarazione dell’aeronautica svedese Karl Johan Edstrom.

Secondo il funzionario militare, la violazione dello spazio aereo è stata di breve durata, ma “alla luce della situazione attuale, stiamo prendendo sul serio l’incidente”, ha detto, riferendosi all’invasione militare dell’Ucraina lanciata dalla Russia il 24 febbraio.

“Questo è un atto poco professionale e irresponsabile da parte della Russia”, ha detto il capo dell’aviazione.

A seguito dell’invasione russa dell’Ucraina, i paesi vicini, la maggior parte dei quali appartengono alla NATO, sono in allerta per evitare incidenti. EFE

