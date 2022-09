Gli allenatori della squadra dominicana nel World Baseball Classic stanno per essere annunciati

Il manager della squadra di baseball dominicana che parteciperà all’evento della Coppa del Mondo ha confermato che le corrispondenti richieste di allenatori per accompagnare i giocatori sono state fatte nel marzo 2023.

Dopo aver annunciato chi sarà il direttore generale e il leader dell’azienda squadra di baseball dominicana In chi rappresenterà il Paese Campionato mondiale classico 2023Le notizie sulla squadra erano scarse. Anche se molti giocatori sono stati ufficialmente confermati come membri della squadra in precedenza Associazione Dominicana di Baseball (FEDOBE)Per quanto riguarda i membri della squadra delle operazioni di baseball e gli allenatori che accompagneranno la squadra, è rimasto relativamente in silenzio.

Nelson CruzIl manager della squadra dominicana ha parlato con il giornalista Daniel Reyes dei piani con la squadra e ha confermato che presto potrebbe essere fatto un annuncio riguardante lo staff tecnico.

“Come capirai, nulla può essere ancora ufficiale, MLB ha le sue regole e (Uno) Le sue mani sono in qualche modo legate. Stavamo chiacchierando in modo informale con alcuni dei giocatori e chi non ci ha contattato sa che anche loro fanno parte della squadra‘, ha esordito l’allenatore parlando della composizione della squadra.

Nelson Cruz durante la sua presentazione come manager della squadra dominicana. spagnolo

“Stiamo aspettando il permesso dalle squadre, quindi nessun funzionario ha detto. Non abbiamo nulla di concreto perché finché le squadre non ci danno i permessi per questi dipendenti (dagli allenatori) Nessun nome può essere annunciato o menzionato. Sì, siamo molto legati, uno di questi giorni o la prossima settimana avremo il gruppo di allenatori che ci rappresenterà anche”, ha detto a proposito dello staff tecnico che sarà presente all’evento.

attraverso Ha aggiunto di non disperare di fissare alcun tipo di date mentre la campagna elettorale continua. Grandi campionati Ha indicato che l’intera squadra sarà completata al termine della stagione in corso.