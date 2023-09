Gli alti prezzi della benzina aumentano l’indice di inflazione – Telemundo Washington DC (44)

La misura dell’inflazione attentamente monitorata dalla Federal Reserve è aumentata in agosto, trainata in gran parte dall’aumento dei prezzi della benzina. Ma le misure dell’inflazione core hanno subito un rallentamento, ultimo segnale che le pressioni sui prezzi rimangono deboli.

Il rapporto pubblicato venerdì dal Ministero del Commercio indica che i prezzi sono aumentati dello 0,4% nel periodo luglio-agosto, rispetto allo 0,2% del mese precedente. A questo aumento ha contribuito un aumento mensile del 10% del prezzo della benzina.

L’inflazione core, che esclude i prodotti alimentari volatili e la benzina, è salita al livello più basso degli ultimi due anni ad agosto, segno che sta continuando a rallentare. I funzionari della Fed prestano particolare attenzione ai tassi core, che sono considerati un indicatore più accurato della direzione dell’inflazione.

I prezzi core sono aumentati solo dello 0,1% ad agosto, rispetto allo 0,2% di luglio. Si è trattato dell’aumento mensile più piccolo da novembre 2021.

Su base annua, i prezzi core sono aumentati del 3,9%, rispetto al 4,2% annuo di luglio. È stato anche l’aumento più piccolo in due anni.

I consumatori statunitensi hanno continuato a spendere nel mese di agosto, ma a un ritmo più moderato. Il rapporto di venerdì ha mostrato che la spesa dei consumatori, corretta per l’inflazione, è aumentata solo dello 0,1% rispetto allo 0,6% di luglio.

“La spesa aggregata rimane in territorio positivo e l’inflazione è in calo, il che sarà una buona notizia per i politici”, ha detto in una nota ai clienti Rubeela Farooqi, responsabile dell’economia statunitense presso High Frequency Economics.

Rispetto all’anno precedente, ad agosto i prezzi sono aumentati del 3,5%, leggermente superiore all’aumento annuo del 3,4% registrato a luglio. Si tratta del secondo aumento consecutivo del dato annuale, che ha raggiunto il picco del 7% nel giugno 2022, ma è ancora al di sopra dell’obiettivo della Fed del 2%.

Gli alti prezzi della benzina erodono i redditi degli americani. Dopo i forti guadagni della primavera scorsa, gli utili depurati dall’inflazione sono diminuiti in agosto per il secondo mese consecutivo.