Gli amanti del denim hanno già uno spazio tutto loro: El Sol de México

Una nuova esperienza di moda arriva a Città del Messico, soprattutto per tutti gli amanti della moda. stile di stradalui e denim.

riguarda Levi Casa di Strauss, Uno spazio “dedicato a celebrare l’eleganza, l’autenticità e l’espressione di sé”, che è stato il massimo impegno dell’azienda di jeans, presente da quasi due decenni in importanti città del mondo, come Los Angeles, Tokyo, Johannesburg e Londra.

E ora la nostra città è diventata la quinta sede permanente, con l’obiettivo di condividerne la storia, i valori e prodotti Più esclusivo. Questo spazio è al servizio delle comunità creative, dell’intrattenimento e Musica.

Il concept si colloca in una casa di tre piani, catalogata e protetta, risalente all’epoca del Porfiriato, in cui si fondono dettagli architettonici dell’epoca con interior design Che rappresenta l’attuale Messico e il DNA dell’azienda.

Vari materiali come la pietra Tessili messicaniCemento e terracotta, tra le altre cose, si ritrovano nei pezzi di oltre 30 creatori messicani emergenti che vestono e decorano la casa in un sofisticato stile messicano.

All’interno della tavolozza dei colori che veste la casa, la tonalità del blu è dominante e ad essa associata denim Situato nelle pareti ea tutti i livelli della casa.

per questo Bozzasono state rinnovate le stanze e i balconi e sono stati creati locali per infissi e (spogliatoi) e gallerie, dove sarebbe stata esposta parte delle collezioni. Anticaed edizioni speciali Prodotti di stagionee Tailor Shop, uno spazio in cui il pubblico si connette con artisti e designer locali con l’aiuto di un sarto per creare pezzi unici.

All’inaugurazione della Levi’s Haus di Strauss hanno partecipato dignitari del mondo dello spettacolo e Musica come El Alemán, Erick Elías, Marimar Vega, Andy Zurita, Adriana Louvier, Romina Poza, Martín Barba, Pau Capetillo, Juca Viapri, Juan Berthau, Carlota Madrigal, Majo Gi, Tania Rincón, tik toker Daniela Rodrice solo per citarne alcuni che Hanno camminato sul tappeto che li ha accolti in questa casa speciale.

Inoltre, il L’abito da indossare dovuto portare Totale aspetto denim. Anche gli artisti della città Wannado sono entrati in alcuni pezzi stilista messicano Diego Zuniga ha realizzato abiti riciclati per stasera.

L’ambiente Musica È stato eseguito dal duo reggaeton venezuelano e pop latino Mau Wei Ricky, che si è esibito per il pubblico.

L’accesso alla casa avviene su appuntamento o su invito, consentendo di creare un’esperienza personalizzata per ogni visitatore.