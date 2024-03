Non è la prima volta che affermiamo che Francesco Camarta ha una grande previsione per il suo futuro. Appena compirà 16 anni, il Milan vuole firmare il suo primo contratto da professionista. Naturalmente, il sette volte vincitore della Champions League era sicuro di avere un tesoro tra le mani.

Tuttavia, secondo le informazioni raccolte dal giornalista Pasquale Corro, mancano i dettagli per il seguito San Siro Stanno diventando complicati. Nell'orbita del Borussia Dortmund, caratterizzata dal suo impegno nei confronti dei giovani talenti, il suo destino sarà lontano dalla Bundesliga tedesca.

Innanzitutto i poteri Scudo Getteranno una rete su questo promettente cannoniere. Certo, un triplo test per una camarda senza lasciare l’Italia provocherebbe un vero terremoto San Siro. L'attaccante avrà altri progetti per dimettersi dalle rivali in Serie A (Juventus Torino, Inter e Roma).

Secondo la fonte citata, il gioiellino darà priorità all'avventura in Premier League se darà l'addio alla squadra lombarda. È bene ricordare che è già monitorato dal Manchester City. Tuttavia, Bianconeri, Nerazzurri E Giallorossi Metteranno molta pressione su Francesco.