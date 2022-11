Gli anziani d’Italia puntano su Yunus Musa

L’attuale squadra del Valencia CF ha una delle età medie più basse nei cinque principali campionati. Tra questi, i nomi di giovani di grande prognosi come Mamardashvili, Diagabi o simili Gesù Vasquez Non passano inosservati, ma ce n’è uno che nelle ultime settimane sta giocando con particolare enfasi. Yunus Musa è diventato uno dei calciatori più ricercati del mercato italiano.

Arrivato a Valencia a 16 anni, ha esordito in Coppa del Mondo con gli Stati Uniti in Qatar. E le sue prestazioni negli ultimi tempi hanno suscitato l’interesse dei più grandi club di Serie A. Inter, Juve o Fiorentina sono tutte desiderose di accaparrarsi i diritti dell’americano. Precisamente, l’Inter ultimamente si è interessata a Jesus Vazquez dopo i minuti mancati al Valencia, e ora sta cercando anche Yunus.

I Mondiali in Qatar come spettacolo

In Italia si ipotizza un prezzo di 20 milioni, che potrebbe salire se la sua prestazione ai Mondiali sarà buona. Tuttavia, ha dimostrato di essere una caratteristica importante del sistema gattuso E Gennaro non ha spazio per lasciare il club a meno che non arrivi un’offerta migliore, a partire dal mantenimento del programma che vuole. Con il tecnico italiano il suo status in campo è cambiato. Gattuso lo ha spostato a centrocampo, e con un centrale da dietro come Guillaume o Nico, l’americano è una figura chiave con le sue lunghe percorrenze e presenza in area di gioco.





oggi, Il Valencia ha cinque centrocampisti: Andre Almeida, Ilaix Moriba, Nico, Guillamón e Yunus. Quindi, cinque persone possono sembrare meno, visto che il sistema che Gattuso usa solitamente combina tre mezzi. Dopo il vertice di Singapore di questa settimana, Javier Solis, Lehun Chan, Miguel Ángel Corona, Kim Goh e Gennaro Gattuso hanno chiarito diversi aspetti faccia a faccia con il massimo azionista del Valencia., uno dei quali è il mercato invernale. Gli obiettivi di Gattuso sono migliorare varie posizioni e tra queste il centrocampo. Al momento i tre che si sono affermati come titolari sembrano essere Guillaume (possibile sostituto di Nico), Almeida e Yunus, ma il tecnico calabrese avrà comunque intenzione di firmare un complemento.

Portales ordina a Yunus e Jesus di firmare

Recentemente, Ex allenatore del Valencia José Portales Ha parlato di Mosè e di Gesù Vasquez. In un’intervista La Gazzetta dello Sportun media italiano dà particolare importanza al possibile arrivo dei due giocatori al “Bel Pies”, l’allenatore di Alicante ha mostrato la sua ammirazione per loro: “Due giocatori che domineranno in futuro. Colti, seri, responsabili, preparati, intelligenti, attenti… per loro c’è un futuro migliore”. Per quanto riguarda l’americano, ha anche sottolineato che è “incredibilmente versatile”, amplificando ulteriormente il valore di averlo in squadra. Anche così, nonostante le insistenti voci che legano il calcio americano a quello italiano, il club ha già provveduto a trattenerlo con un rinnovo 2020 e non valuterà la possibilità di una sua partenza a meno che non arrivi un’offerta migliore.





A Valencia credono in un’immagine Yunus Cioè, solo 19 anni, dovrebbe diventare uno dei grandi nomi dello spogliatoio per gli anni a venire. E, salvo sorprese dell’ultimo minuto, la priorità del club è mantenerla a tutti i costi.