Gli assicuratori chiedono maggiori investimenti per monitorare l’IA: “rischi ancora poco conosciuti” | Catalogna

C’è ancora molta strada da fare prima che strumenti di intelligenza artificiale (AI) come Chat GPT – che ha raggiunto 100 milioni di utenti in tempi record – siano ampiamente utilizzati in tutti i tipi di aziende e settori dell’economia globale. Nonostante gli enormi investimenti da parte dei giganti della tecnologia, le compagnie assicurative sottolineano che per liberare il loro pieno potenziale in tutti i tipi di operazioni automatizzate, è necessaria un’analisi dettagliata dei rischi coinvolti in questa tecnologia emergente. Questo l’approccio di cinque grandi aziende del settore – Dealroom.co, Mundi Ventures, NN Group, MAPFRE e Generali – che questo giovedì presenteranno a Barcellona il loro terzo rapporto. Caso di Global Insurtech, che è un’analisi dello stato dell’industria tecnologica applicata alle assicurazioni. Il documento sarà presentato nell’ambito della conferenza Agenda assicurativa digitaleiniziata mercoledì nella capitale catalana con un convegno sull’intelligenza artificiale responsabile nel futuro dell’economia.

Al simposio, Barbara Fernandez, vicedirettore di Mapfre Open Innovation, ha sostenuto la normalizzazione di concetti come questo nel settore: “I legislatori e le aziende sono sempre più preoccupati” quando affrontano il potenziale degli strumenti di intelligenza artificiale, ha sottolineato. Nell’attuale contesto, osserva, “la posta in gioco è ancora sconosciuta” e si distingue per la sua enorme complessità; Come pregiudizi che discriminano sulla base della razza o del genere, danni alla proprietà intellettuale o violazione della protezione dei dati. Si impegnano per la loro azienda analizzandola sotto tre aspetti: il funzionamento della loro sicurezza; Trasparenza etica e regolamentazione a norma di legge.

Lei e il resto dei partecipanti hanno convenuto che un’offerta assicurativa che copra l’uso di algoritmi automatizzati da parte dell’IA senza intervento umano è “praticamente inesistente”. Tuttavia, il rapporto prevede che la sua applicazione cresca gradualmente durante questo decennio in settori come la vendita al dettaglio, farmaceutico, sanitario o delle telecomunicazioni. Ad esempio, Mapfre applica da due anni l’intelligenza artificiale in uno dei settori più in forte espansione: l’industria automobilistica.

Quando un cliente subisce un incidente senza subire lesioni, può fotografare l’auto con il suo cellulare e l’algoritmo rileva istantaneamente i difetti della carrozzeria dell’auto e crea una polizza personalizzata. Tuttavia, si lamentano del fatto che la maggior parte delle aziende utilizzi queste tecnologie in “ambienti di test altamente controllati”. Un’indagine della sua azienda stima che il mercato dell’IA generativa crescerà fino a 110 milioni di euro nel 2027. Fernandez ha insistito sul fatto che dobbiamo prepararci a un boom di “molti startupCon prodotti “molto veloci e flessibili”.

Nonostante gli sforzi per una legislazione chiara in tutto il mondo, ci sono solo regolamenti in vigore in Cina e parte degli Stati Uniti (Colorado e New York), come sottolineato dall’analista dell’OCSE Luis Aranda. L’attuazione legale in altri paesi come il Giappone o i futuri regolamenti dell’UE, previsti per il 2026, sono in attesa.

