Gli astronauti della ISS hanno completato con successo la passeggiata per installare Naúka

spazio

Miami (USA), 3 settembre (Notizie EFE). – I cosmonauti Oleg Novitsky e Piotr Dubrov hanno concluso con successo la loro passeggiata spaziale venerdì dopo quasi otto ore durante le quali sono stati in grado di fornire elettricità tra il modulo multiuso Naúka e la Stazione Spaziale Internazionale (ISS), secondo quanto riferito dalla NASA.

È la prima di un totale di 11 passeggiate spaziali per preparare la nuova unità multiuso del Laboratorio Naúka per le operazioni nello spazio.

Durante l’escursione, che si è conclusa alle 18:35 EDT (22:35 GMT), entrambi hanno completato l’obiettivo principale di collegare i cavi di alimentazione tra il modulo Naúka appena arrivato e il modulo Zarya per consentire l’instradamento dell’elettricità dalla parte statunitense del Stazione Spaziale Internazionale.

La NASA ha dettagliato che “i test dei due sistemi di cavi elettrici da Zarya a Nukka hanno avuto successo”.

La Nauka è stata lanciata su un missile russo Proton-M il 21 luglio dal cosmodromo di Baikonur in Kazakistan e attraccata automaticamente al porto di Zvezda il 29 luglio.

Gli astronauti dell’agenzia spaziale Roscosmos hanno anche installato un corrimano parzialmente nuovo.

I compiti rinviati per una futura passeggiata spaziale sono l’installazione di parabordi aggiuntivi per consentire alle due passeggiate spaziali di manovrare più facilmente dentro e intorno a Naúka e per effettuare la connessione finale al cavo Ethernet che il duo ha parzialmente instradato oggi.

Sbarazzati anche della bobina del cavo Ethernet e scatta foto della parte russa della stazione, tra le altre attività.

Il duo continuerà a lavorare durante la loro seconda passeggiata spaziale giovedì prossimo per altre cinque ore circa.

È stata la decima passeggiata spaziale di quest’anno e si è classificata 242a a sostegno dell’assemblaggio, della manutenzione e della modernizzazione della Stazione Spaziale Internazionale.

Gli astronauti hanno trascorso un totale di 63 giorni, 15 ore e 35 minuti di lavoro fuori dalla stazione.

È stata anche la seconda passeggiata spaziale per entrambi gli astronauti, che ora hanno trascorso un totale di 15 ore e 13 minuti in passeggiate spaziali.

Nel novembre 2020, la Stazione Spaziale Internazionale ha superato i 20 anni di presenza umana continua, creando opportunità per ricerche uniche e dimostrazioni tecnologiche che aiutano a prepararsi per missioni a lungo termine sulla Luna e su Marte, oltre a migliorare la vita sulla Terra.

A quel tempo, 244 persone provenienti da 19 paesi hanno visitato il laboratorio orbitale, che ospita quasi 3.000 ricerche condotte da ricercatori di 108 paesi e regioni.