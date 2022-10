Gli astronauti della NASA camminano sulla luna nel nord dell’Arizona – NBC Phoenix / Tucson

Phoenix: per tutto ottobre, gli astronauti della NASA cammineranno attraverso crateri e paesaggi nell’Arizona settentrionale, ha affermato l’agenzia spaziale.

Le missioni praticheranno passeggiate lunari e operazioni di roaming, utilizzando il deserto dell’Arizona come alternativa alla superficie lunare.

I voli hanno lo scopo di prepararsi per l’era Artemis della ricerca lunare e la NASA condurrà due test sul campo di più settimane vicino a Flagstaff, in Arizona, con astronauti, ingegneri e scienziati che praticheranno scenari di missione per gli astronauti di Artemis. in un ambiente simulato di superficie lunare.

Le due missioni analogiche previste per ottobre 2022, Field Test n. 3 del programma congiunto dell’Extravehicular Activity and Human Mobility Testing Team (JETT) e del Desert Research and Technology Studies Team (D-RATS), forniranno dati critici e lezioni mentre le squadre conducono operazioni in un ambiente lunare Una simulazione per provare l’evento reale.

Jet Missione 3

La missione JETT 3 è una serie di passeggiate lunari simulate di notte, complete di un sole artificiale. L’idea è di replicare le future condizioni di scarsa illuminazione che le missioni Artemis prevedono di incontrare al polo sud della Luna.

Due astronauti della NASA, Drew Feustel e Zena Cardman, percorreranno il circuito lungo un miglio in finte tute spaziali. La squadra di controllo del volo tornerà a Houston.

Alla fine di ogni giornata e al termine della missione simulata, il team scientifico, il team di controllo del volo, i membri dell’equipaggio e gli esperti sul campo si incontreranno per discutere e registrare le lezioni apprese. La NASA seguirà queste lezioni e le applicherà allo sviluppo di tecnologie e alla pianificazione operativa per le missioni Artemis.

Il ruolo dell’Arizona come sostituto della Luna precede le missioni Apollo. Quando il presidente John F. Kennedy promise di andare sulla luna, gli Stati Uniti dovettero trovare il posto giusto per prepararli.