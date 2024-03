Gli astronauti della NASA utilizzeranno una fotocamera Nikon quando torneranno sulla luna

Missioni che riporteranno gli astronauti sulla Terra luna Nell'ambito del programma Saggio Subordinare una pentola Utilizzeranno la fotocamera Nikon È stato sviluppato appositamente per questi viaggi.

Cooperazione tra una pentola Il marchio giapponese è stato recentemente concordato e includerà un modello progettato per la sopravvivenza in condizioni luna.

“Immaginare la regione del Polo Sud della Luna richiede una fotocamera moderna con capacità specializzate per gestire le dure condizioni di illuminazione e temperatura presenti nella regione. L'accordo consente una pentola “Abbiamo una fotocamera spaziale pronta per l'uso sulla superficie lunare senza doverla sviluppare da zero”, ha affermato. una pentola È una dichiarazione.

IL una pentola Condurre test preliminari utilizzando il modello standard Nikon Z 9 (del valore di oltre $ 5.000) Determinare le specifiche necessarie per la fotocamera che verrà utilizzata sulla superficie lunare.

Quale sarà la fotocamera Nikon che verrà utilizzata sulla Luna?

A lei porterà il nome di questa stanza speciale HULC (fotocamera lunare globale con maniglia) o fotocamera lunare globale portatile.

La fotocamera è costruita su una base NikonZ9 Indosserà gli occhiali Nikor. Sarà protetto da una coperta termica che lo protegge dalla polvere e dalle normali temperature estreme luna.

L'astronauta della NASA Jessica Wittner utilizza una prima versione della fotocamera per le missioni Artemis durante un'esercitazione a Lanzarote, in Spagna.Fonte: NASA

Il design implementa una maniglia speciale con pulsanti modificati da una pentola Ciò consentirà un facile utilizzo quando utilizzato dagli astronauti durante la passeggiata lunare.

La tecnologia più recente proteggerà anche i tuoi componenti elettronici dalle radiazioni.

Sarà anche una fotocamera di prima classe Senza specchio Da utilizzare in luna Sarà progettato per funzionare in aree scarsamente illuminate.

IL HULC Verrà testato Stazione Spaziale Internazionale (ISS).

il programma Saggiodal tentativo di portare due persone in città per la prima volta in oltre 50 anni lunaQuesta attività ha una data provvisoria, Chiamato Artemide 3Per settembre 2026.

Il tempo trascorso tra la prima missione che portò gli astronauti sulla Luna rappresentò un cambiamento importante Fotocamere digitali Dominare il mondo.

Ecco come appare una fotocamera dati Hasselblad.Fonte: Hasselblad

Astronauti in missione Apollo 11 Modelli utilizzati Dati Hasselblad Fotocamera e a Fotocamera elettrica Hasselblad (HEC). Stranamente, molti di loro esistono ancora sulla superficie della Terra lunacon la troupe che recupera solo i rullini di pellicola.