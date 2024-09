Gli astronauti intrappolati nella stazione spaziale avranno una nuova nave a partire da questo fine settimana

Crew-9 decollerà questo sabato da Cape Canaveral alle 13:17 EDT (19:17 ora della Spagna), una missione che, in linea di principio, è routine per SpaceX poiché trasporterà un nuovo gruppo di astronauti nello Spazio Internazionale Stazione. (ISS è la sua abbreviazione in inglese), che avviene circa ogni sei mesi. Tuttavia, il viaggio finì per diventare un “piano di salvataggio” per gli astronauti intrappolati nello spazio, Sonny Williams e Butch Wilmore, che arrivarono su un’altra nave che, dopo aver registrato diversi fallimenti, finì per tornare vuota all’inizio di settembre. Quest’estate è stata una “serie TV spaziale” che ha fatto notizia in tutto il mondo e che questo sabato firmerà il suo capitolo finale (anche se non finale).

Tutto è iniziato il 5 giugno, poco dopo che Wilmore e Williams hanno decollato dallo Starliner, il sostituto proposto da Boeing per il Crew Dragon di SpaceX (di proprietà del sempre controverso Elon Musk). Era il primo volo di prova con equipaggio, quindi la squadra era preparata al fatto che non tutto andasse bene. Tuttavia, fin dal suo arrivo in orbita, lo Starliner ha avuto problemi: prima diverse perdite di elio (che si sono aggiunte a quelle riscontrate prima del lancio e che hanno ritardato il decollo di un mese) e poi con i motori: 5 dei 28 propulsori si sono guastati, causando problemi all’attracco Sulla Stazione Spaziale Internazionale, destinazione della nave. Il loro viaggio, previsto per una settimana, durò diversi mesi.

Dopo un’intera estate di test – sia sulla nave danneggiata che presso le strutture della NASA a White Sands (New Mexico) con repliche dei dispositivi di propulsione, e conferenze stampa in cui non era stata fissata una data specifica per il ritorno degli astronauti intrappolati – al A fine agosto l’agenzia ha annunciato che la NASA ha annunciato che Williams e Wilmore non torneranno sullo Starliner, ma sulla navicella spaziale SpaceX Crew Dragon. Da parte sua, lo Starliner tornerà a casa da solo.

“Il volo spaziale è rischioso, anche nelle sue forme più sicure e di routine. L’amministratore della NASA Bill Nelson ha affermato in conferenza stampa che il volo di prova non è intrinsecamente né sicuro né di routine. “La decisione di mantenere Butch e Sonny a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e di riportare a casa il Boeing Starliner senza equipaggio è il risultato del nostro impegno per la sicurezza, che è il nostro valore fondamentale”.









Conseguenze della decisione della NASA

Questa decisione ha avuto delle conseguenze. Il primo era ritardare di un mese il lancio di Crew-9, la prossima missione a rotazione verso la Stazione Spaziale Internazionale. Fino a quando lo Starliner non si separò dal laboratorio orbitante, il nuovo equipaggio non fu in grado di attraccare. Quando la NASA deciderà finalmente che Williams e Wilmore torneranno a casa a bordo della Crew Dragon, l’equipaggio della Crew-9, composto dagli astronauti della NASA Nick Haag, Zina Cardman e Stephanie Wilson, più l’astronauta della Roscosmos Alexander Gorbunov, sarà ridotto da quattro a due. Spazio per due persone intrappolate. Pertanto, Cardman e Wilson sono stati esclusi, e Hague e Gorbunov viaggeranno come previsto verso la ISS sabato, per tornare con Williams e Willmore il prossimo febbraio.

La decisione degli astronauti intrappolati di restare più a lungo e di non ritornare immediatamente è dovuta ai cicli complessi sulla ISS: il lancio di ogni nave avanti e indietro comporta un costo significativo, così come una pianificazione in termini di risorse e rifornimenti. Non è, infatti, la prima volta che si decide di prolungare una missione spaziale: l’ultima volta risale a appena un anno fa, quando l’astronauta della NASA Frank Rubio dovette restare altri sei mesi (un anno in totale) dopo diverse fughe voli. Registrato su varie navi Soyuz russe.

“Sarebbe stato un atterraggio sicuro.”

Dopo che Starliner è tornato sulla Terra con un volo quasi perfetto, Steve Stich, direttore del Commercial Crew Program della NASA, ha riconosciuto durante la conferenza stampa che anche quello “sarebbe stato un atterraggio sicuro e riuscito con l’equipaggio a bordo”. Tuttavia, ricordando le lezioni apprese dai disastri dello Space Shuttle Challenger e Columbia, la NASA ha sottolineato che non vuole esporre gli astronauti a pericoli maggiori del necessario. “La decisione di mantenere Butch e Sonny a bordo della Stazione Spaziale Internazionale e di riportare a casa il veicolo senza pilota Boeing Starliner è il risultato di un impegno per la sicurezza”, ha affermato l’amministratore della NASA Bill Nelson. “Da allora, la NASA ha lavorato duramente per creare un’atmosfera in cui le persone sono incoraggiate a farsi avanti ed esprimere le proprie opinioni, e penso che oggi ne sia un buon esempio”.

Oltre ad essere una sorta di “missione di salvataggio”, Crew-9 sarà storica per altri motivi. Questo sarà il primo lancio con equipaggio dallo Space Launch Complex 40 (SLC-40) presso la stazione spaziale della Cape Canaveral in Florida, e solo il secondo lancio con equipaggio dal sito della Space Force in generale, dopo il lancio di prova dello Starliner a giugno.