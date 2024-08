Gli astronauti intrappolati nello spazio hanno già una data per tornare sulla Terra

IL Astronauti Gli americani Butch Wilmore e Sonny Williams, rimasti intrappolati sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS) a causa di gravi malfunzionamenti nella nave che avrebbe dovuto riportarli sulla Terra, hanno finalmente una nuova data di ritorno.

La NASA ha annunciato che il suo ritorno è previsto per febbraio 2025, un’estensione significativa del suo soggiorno originale che avrebbe dovuto durare solo una settimana. Questo ritardo ha reso la sua missione una delle più lunghe e inaspettate nella storia moderna dell’esplorazione spaziale.

Malfunzionamenti della nave e la decisione della NASA

Il problema è iniziato quando la capsula Starliner della Boeing, progettata per trasportare gli astronauti sulla Terra, ha subito gravi malfunzionamenti nei suoi sistemi di propulsione e ha scoperto perdite di elio, componenti essenziali per il suo funzionamento sicuro.

Questi difetti sono stati scoperti durante i test pre-lancio e si sono rivelati abbastanza gravi da… una pentola Si è deciso di rinviare il ritorno degli astronauti fino a quando non fosse stata trovata una soluzione affidabile.

In assenza di una soluzione immediata, la NASA ha scelto di aspettare e si è rivolta a SpaceX, che ha una comprovata esperienza in missioni con equipaggio di successo, per effettuare la missione di ritorno nel 2025.

Impatto sulla missione degli astronauti

Il fatto che Wilmore e Williams siano rimasti bloccati nello spazio per molto più tempo del previsto è stata una situazione senza precedenti che ha messo alla prova la loro capacità di recupero fisica e mentale.

Nonostante queste sfide, entrambi continuarono i loro compiti sulla nave Stazione Spaziale Internazionalee collaborare alla realizzazione di esperimenti e alla manutenzione della stazione, che fa parte della Spedizione 71. La lunga permanenza ha generato anche importanti studi sugli effetti della microgravità e dell’isolamento prolungato, e informazioni preziose per future missioni di lunga durata, come quelle previste su Marte.

Sebbene la situazione fosse difficile, l’attenzione della NASA alla sicurezza e alla resilienza degli astronauti era fondamentale. Il ritorno di Wilmore e Williams nel febbraio 2025 rappresenterà una pietra miliare, non solo per la sua straordinaria durata, ma anche per le lezioni apprese nella gestione di una missione piena di eventi inaspettati. Questo episodio evidenzia l’importanza della cooperazione internazionale e dell’innovazione tecnologica nell’ulteriore esplorazione dello spazio.