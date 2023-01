Gli astronauti non potranno mai mangiare questi cibi nello spazio

Astronauti Vivono uno stile di vita come nessun altro professione Lo conserverai dietala condizione fisica, la salute mentale e il corpo in generale devono essere impeccabili, perché preparati nello spazio E trascorrere lì diversi giorni, settimane o addirittura mesi richiede un’intensa concentrazione e perseveranza.

Tra le impostazioni che Astronauti Devono fare nella loro vita per adattarsi alle loro esigenze professione lei cambiamenti nella vostra dieta Entrambi quando sono dentro Pianeta Terra Come quando escono missioni nello spazio.

È perché parte dei tuoi allenamentiil astronauti Esegui intensi esercizi fisici per prepararli condizioni spaziali, comprese le esposizioni a gravità zero, alta pressione atmosferica e altro ancora. così dentro Pianeta Terra ricercato per astronauti quello alimentazione Con piatti nutrienti a base di verdure e legumi che rispondono alle loro esigenze consumo da 3200 Calorie minimo giornaliero

Qualcosa di simile accade una volta che escono Vuotobene lì Astronauti Lo so anch’io alimentazione Insieme a ricette Su verdure, legumi e lei esistente Nello spazio comprende più di 100 Alimenti Come frutta, verdura, bevande e dolci, anche se cercano di evitare prodotti che contengono troppo zucchero o sono troppo grandi perché non sono adeguatamente liofilizzati.

I prodotti che contengono molto zucchero non si asciugano correttamente hozon

A parte quello, Astronauti Hanno un nutrizionista che li consiglia da terra, come è così comune in VuotoPossono perdere l’appetito a causa delle condizioni meteorologiche ed è importante seguire ogni caso per non perdere forza o salute fisicaPer raggiungere questo obiettivo, il Cura della nutrizione È essenziale. Nello stesso modo, Astronauti Dovere Consumare circa 3.200 Calorie in un giorno.