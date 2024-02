Gli astronomi osservano una cicatrice su una nana bianca “cannibale” – DW – 28/02/2024

Utilizzando il Very Large Telescope (VLT) dell'Osservatorio Europeo Australe, con sede in Cile, un gruppo di astronomi ha osservato una cicatrice sulla superficie di una nana bianca causata da resti metallici di pianeti o asteroidi, secondo il sito “spaziale” americano. Lo studio è stato pubblicato lunedì (26/02/2024) su The Astrophysical Journal Letters.

Stelle fino a otto volte la massa del nostro Sole sembrano destinate a diventare una nana bianca. Queste stelle finiscono per bruciare tutto l’idrogeno che usano come combustibile. La gravità poi la fa collassare e perdere i suoi strati esterni nello stadio di “gigante rossa”, lasciando infine un nucleo compatto: la nana bianca.

Perché una nana bianca è un “cannibale”?

Gli astronomi hanno dimostrato che le nane bianche divorano parti di pianeti, lune o asteroidi nelle loro vicinanze, motivo per cui si dice che queste stelle “divorino parti dei loro stessi sistemi planetari”, ha detto l'autore principale Stefano Pagnolo, astronomo dell'Osservatorio e Planetario di Armagh. .

Nel nuovo studio, i ricercatori hanno scoperto per la prima volta un chiaro segno di questo processo: una cicatrice sulla superficie della nana bianca formata dagli elementi metallici di un frammento planetario o di un asteroide che ne è stato spazzato via – in gergo scientifico. -E che erano intrappolati nel campo magnetico della stella.

Per gli autori, questa cicatrice sulla stella situata a 63 anni luce dalla Terra è una sorpresa. “Non pensavamo che il campo magnetico potesse impedire alla materia accumulata di mescolarsi sulla superficie della stella”, aggiunge Pagnolo.

Metalli rimasti intrappolati

Non è chiaro quale oggetto esatto abbia causato questa cicatrice, ma gli esperti suggeriscono che questo “pianeta sandwich” possedesse ferro, nichel, titanio, cromo, magnesio e altri elementi.

Guy Farrehy, astronomo dell'University College di Londra e coautore dello studio, ritiene che l'oggetto che ha lasciato la cicatrice sia “massiccio quanto Vesta, il secondo asteroide più grande del nostro sistema solare”, che ha un diametro di 530 chilometri.

Ha aggiunto: “I sistemi planetari nascono con la loro stella, e tutti si condensano da una nuvola di polvere e gas. Spesso chiamiamo la stella il 'padre', quindi è un po' come una madre che mangia i suoi figli.”

L'atmosfera è “inquinata” da metalli

Questa nana bianca iniziò la sua vita come una stella con una massa pari a circa il doppio di quella del Sole e visse per circa 1,2 miliardi di anni prima di entrare in agonia. Molte nane bianche hanno attorno un disco di detriti o resti di un sistema planetario, materiale che gradualmente cade sulla superficie della stella.

“Noi diciamo che l'atmosfera di queste stelle è inquinata da elementi metallici”, dice Pagnolo.

Forte campo magnetico

Circa il 20% delle nane bianche ha un forte campo magnetico. Questa stella osservata ha due caratteristiche: un'atmosfera inquinata da elementi metallici e un forte campo magnetico.

“La scoperta chiave è che abbiamo visto che il campo magnetico gioca un ruolo centrale nel modo in cui i resti del disco cadono sulla superficie della stella. Il materiale non solo è diretto dal campo magnetico, ma è anche intrappolato nei poli magnetici. ” Senza mescolarsi sulla superficie della stella», conferma Bagnolo.

Il futuro del nostro sistema solare

Potrebbe non sembrare, ma la fine della stella bianca è più importante di quanto si pensi, soprattutto considerando il futuro del nostro sistema solare. Il Sole ha circa 4,5 miliardi di anni, ma passano molti anni prima che questa stella collassi.

“Il nostro Sole diventerà una nana bianca entro 5 miliardi di anni. Probabilmente verrà contaminato dal nostro sistema planetario”, conclude Friehe.

JU (rtre, Science Alert, The Astrophysical Journal)