Gli astronomi scoprono un oggetto misterioso

Rilascia una gigantesca esplosione di energia tre volte all’ora e potrebbe essere una stella di neutroni o una nana bianca (i nuclei collassati di quelle sfere luminose) con un campo magnetico ultra forte, hanno spiegato gli autori dello studio.

Utilizzando la mappatura delle onde dell’universo, il team ha confermato che l’oggetto insolito è in orbita nello spazio, che emette un raggio di radiazioni, una delle sorgenti radio più luminose del cielo per un minuto su 20.

È stato un po’ spaventoso per noi perché non si sa nulla per fare questo e altro è molto vicino, a circa quattromila anni luce di distanza, ha spiegato l’astrofisica Natasha Hurley Walker dell’International Center for Research in Radio Astronomy, che ha guidato i partecipanti.

“È eccitante che la fonte che ho identificato l’anno scorso sia una sorta di anomalia”, ha affermato Tyrone O’Dherty, uno studente di dottorato presso la Curtin University in Australia, che è stato il primo coautore dell’osservazione.

Utilizzando il telescopio Murchison Widefield Array (MWA) in parti remote dell’Australia occidentale e una tecnologia di recente sviluppo, questi cosiddetti oggetti in transito possono essere localizzati, affermano gli esperti.

L’astrofisica e coautrice, la dott.ssa Gemma Anderson, ha confermato che andare più in profondità rivela la morte di una stella enorme o l’attività dei resti che lascia dietro di sé.

Ha notato che i “transitori lenti” come le supernove possono apparire nell’arco di pochi giorni e scomparire dopo alcuni mesi.

Ha aggiunto che le stelle veloci, un tipo di stella di neutroni chiamata pulsar, si accendono e si spengono in millisecondi o secondi, sottolineando che trovare qualcosa da far funzionare per un minuto è stato davvero strano.

Anderson ha detto che l’oggetto misterioso era incredibilmente luminoso e più piccolo del Sole, ed emetteva onde radio altamente polarizzate, indicando la presenza di un campo magnetico estremamente forte.

