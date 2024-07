Gli atleti messicani trovano tregua nelle forze armate per realizzare il sogno olimpico

Degli oltre 100 atleti che il Messico porterà alle Olimpiadi di Parigi, quasi la metà proviene dai ranghi militari. La forte presenza risponde ad una realtà: negli ultimi anni le forze armate sono diventate un’ancora di salvezza per tanti atleti che lì hanno trovato sollievo economico.

Lo sa bene il tuffatore Kevin Berlin Reyes, medaglia di bronzo della Coppa del Mondo di Fukuoka nei 10 metri sincronizzati, che all’inizio del 2023 ha dovuto affrontare una crisi quando la Federazione Internazionale dello Sport in Messico ha ritirato una borsa di studio che metteva con il fiato sospeso la sua partecipazione alle Olimpiadi.

Senza risorse sufficienti per coprire le sue spese, Berlin Reyes si è trovato di fronte a un bivio: se continuare o meno la carriera sportiva di 16 anni iniziata da giovanissimo.

Nel disperato tentativo di guadagnare un reddito, il subacqueo 23enne, insieme a sua madre e altri parenti, ha avviato una piccola attività di vendita a distanza di caffè, prodotto nel suo stato natale di Veracruz, sulla costa del Golfo del Messico, che ha chiamato il “Coffee Olimpiadi.”

Allo stesso tempo, ha iniziato una battaglia legale, recentemente vinta, per convincere la Commissione Nazionale per la Cultura Fisica e lo Sport (CONADE) a ripristinare la borsa di studio che aveva ritirato a lui e ad altri atleti acquatici, per aver fatto parte di un organismo che non aveva alcun riconoscimento legale nel sistema sportivo messicano.

Nel pieno della sua lotta, Berlin Reyes ha ricevuto una notizia inaspettata: la Segreteria della Difesa Nazionale (SEDENA) ha approvato quest’anno il suo ingresso nei ranghi militari, garantendo a lui e alla sua famiglia uno stipendio mensile e una serie di benefici sociali. Oltre allo stipendio, le forze armate garantiscono agli atleti la previdenza sociale, la possibilità di acquistare casa e un piano pensionistico, cosa che non si trova nelle borse di studio CONADE.

“Ovviamente mi dà tranquillità e non penso a come pagherò l’affitto”, ha detto Berlin Reyes all’Associated Press parlando del suo ingresso nell’esercito dalla sede del Comitato Olimpico messicano nella capitale, dopo aver finito di lavorare . Corso di formazione per Parigi 2024.

Il tuo caso non è isolato. Anche due suoi compagni tuffatori, Alejandra Orozco (argento a Londra 2012 e bronzo a Tokyo 2021) e Gabriela Agundez (bronzo nella capitale giapponese) si sono presi una pausa arruolandosi nell’esercito tra il 2019 e il 2021, così come Randall Ylarz Valdez, un medaglia d’oro ai Giochi Olimpici della Gioventù 2018.

Negli ultimi mesi, nel bel mezzo della preparazione per i Giochi, Orozco, Agundez e Willarz Valdez hanno dovuto affrontare l’incertezza dopo che la CONADE ha ritirato le loro borse di studio. I tre dovettero anche rivolgersi al tribunale per pagare il mantenimento.

Date le difficoltà e le pressioni che affrontano nel mondo civile, alcuni atleti come Orozco, considerato uno dei migliori tuffatori del mondo all’età di 27 anni, hanno affermato di aver trovato nell’esercito una “grande famiglia” e un’opportunità di “crescita personale”. “.

“Ci hanno supportato così tanto e questo è stato parte di tutti i nostri successi. Sono stati parte della nostra grande medaglia a Tokyo”, ha detto all’AP Orozco, che detiene il grado di secondo sergente e porterà la bandiera messicana all’evento di Parigi.

Gli atleti entrano nell’esercito con il grado di soldato semplice e poi avanzano attraverso i loro risultati atletici.

Il tenente colonnello Leticia Yanez Dominguez è il capo della divisione Attrezzature ad alte prestazioni e attrezzature collettive a Cedena. Ha spiegato che gli atleti devono completare il corso di formazione di base di otto settimane e altri requisiti richiesti a tutto il personale militare.

Tuttavia, ha ammesso che gli atleti avranno “tutte le strutture” per svolgere la loro preparazione a tempo pieno.

Alla domanda sull’obiettivo dell’Esercito quando assorbirà gli atleti nelle sue fila, Yanez Domínguez ha risposto: “Non è che aspiriamo a qualcosa, El Cedena ha una tradizione che risale a 100 anni fa”.

L’Esercito conta attualmente 104 atleti in 24 discipline, tra cui atletica, tuffi, pentathlon moderno, tiro a segno, tennis, ginnastica ritmica e nuoto artistico. Da questo girone, 36 squadre si sono qualificate per Parigi 2024.

Da parte sua, la Marina dispone di 51 atleti ad alte prestazioni in 12 discipline come atletica leggera, canottaggio e pallavolo. Di loro, sette andranno al duello.

L’esercito messicano partecipa ai Giochi sin dai Giochi di Berlino del 1936 e lo ha fatto ininterrottamente dai Giochi di Londra del 2012.

Negli ultimi dieci anni, la partecipazione militare alle delegazioni olimpiche messicane è aumentata. Dei 21 atleti militari che hanno partecipato a Rio 2016, il numero è salito a 47 a Tokyo 2021, e quest’anno gareggeranno 46, rappresentando circa la metà della delegazione di 109 atleti che andrà a Parigi.

Il salto di partecipazione è coinciso con l’amministrazione del presidente Andrés Manuel Lopez Obrador, che, durante il suo mandato di sei anni che si concluderà a settembre, ha affidato ai militari molti compiti e budget precedentemente gestiti dai civili. Ciò suscitò critiche tra i suoi oppositori, che lo accusarono di aumentare la forza delle forze armate messicane.

Nonostante le critiche che potrebbe generare una maggiore influenza militare, la leadership sportiva vede la cosa positivamente.

L’ex scalatore Fernando Platas, membro permanente del Comitato Olimpico messicano, ha affermato che le forze armate sono diventate un “grande punto di svolta” per gli atleti messicani perché danno loro “tranquillità” e “molta sicurezza”. Ha sottolineato che ciò si riflette nel “meraviglioso risultato” ottenuto dal Messico nelle ultime competizioni sportive internazionali.

“La differenza è stata la capacità di garantire continuità a molte generazioni”, ha aggiunto.

L’unica doppia medaglia d’oro del Messico è Humberto Marelles, un tenente colonnello che realizzò la sua impresa a Londra nel 1948.

Un altro soldato degno di nota alle Olimpiadi fu il sergente José Pedraza, che si arruolò nelle forze armate all’età di 15 anni e vinse una medaglia d’argento nella corsa di 20 km di marcia nel 1968, nonostante uno sforzo erculeo per conquistare l’oro in finale per l’eccitazione del pubblico. pubblico di casa. È stata la prima medaglia olimpica del paese nell’atletica leggera.

Nel corso della sua storia, l’Esercito messicano ha vinto 15 medaglie olimpiche, a cui si aggiungono 153 nei Giochi Panamericani e 231 nei Giochi Centroamericani e dei Caraibi.

Dopo essersi classificata quarta alle Olimpiadi di Tokyo 2020 nei tuffi sincronizzati dalla piattaforma di 10 metri, Berlin Reyes sogna di salire sul podio di Parigi. Ora, senza la pressione delle questioni economiche, si rende conto che si sta concentrando sulla sua preparazione, ma non ha scampo dal pensare al suo futuro nell’esercito.

“Quando vedo cosa sta succedendo, decido se continuerò per altri anni o se vedremo qualcosa di più sul progetto”, ha osservato.