Il Nuovo firewall della BCE Per scongiurare un’altra stretta creditizia nell’eurozona, è stato annunciato questa settimana, non esiste ancora un progetto definitivo. Tuttavia, i paesi settentrionali dell’unione monetaria (Chiamate Spesa con moderazione) È già chiaro Le loro controparti meridionali soffriranno in numero maggiore in cambio del beneficio di detto scudo. Lo rivelano fonti vicine all’Euro Bank Economista Quella Spesa con moderazione Il consiglio direttivo della società valutaria ha mostrato “Molto riluttante” a riprendere i prestiti per proteggere Spagna e ItaliaE lo accetteranno solo imponendo “condizioni dure” a quelle economie.

Non solo inasprisce i requisiti tecnici che già tutti gli analisti prevedono, ma significa anche ridurre il periodo di riacquisto della BCE. Secondo le fonti discusse, cosa c’è nella mente dei governi di Olanda, Finlandia o Austria “Adeguamento generale della spesa pubblica” Sebbene i termini dell’accordo di stabilità saranno ufficialmente sospesi nel 2023, i paesi spagnoli, transilvani e altri paesi dell’euro meridionale dovranno adeguare i propri disavanzi e debiti.

In altre parole, il Ritorno Uomini in nero A quei territori.

Le regole ei discorsi generali delle crisi finanziarie del 2012 e del 2015 non sono affatto casuali. I paesi dell’austerità hanno imparato le lezioni da queste turbolenze e ora sono pronti a farne pieno uso. In primo luogo, chiedono che la BCE faccia attenzione nel rispettare le proprie scadenze e obblighi.

La fine dello shopping

In tal senso, ricordano che Francoforte ha chiarito che i prestiti avviati nell’ambito del Programma Straordinario Anti-Phantom (PEPP) sono terminati il ​​31 marzo e dovrebbero continuare.

Pertanto, la riattivazione delle acquisizioni immobiliari dovrebbe essere considerata come un processo eccezionale associato a nuove richieste per coloro che ne beneficiano maggiormente. I frugali, però, sanno che non potranno portare al massimo la loro rigidità e non romperanno le basi all’interno dell’organo di governo della Bce.

L’Ucraina ha cambiato tutto

Ci sono chiare differenze tra la situazione attuale e il 2012 e il 2015. La nuova guerra in Europa ha cambiato molte cose e l’UE ha accettato un nuovo ruolo come vincitore per l’unità di un paese al di fuori dell’Unione. Ucraina.

In questo contesto, nel mezzo della stessa crisi, è irragionevole vedere l’eurozona indebolirsi internamente e i nordisti ignorare i loro vicini meridionali.

Ma le persone parsimoniose non lo dimenticano Il disavanzo generale medio in Italia, Grecia, Portogallo e Spagna è attualmente del 6,07% del PIL. Quasi il doppio di quello delle maggiori economie del nord (compresa la Germania). Il divario è ancora più ampio per il debito pubblico. Il PIL medio del Nord Europa è del 67%, rispetto al 147,5% delle controparti esterne.

Non esiste una tabella di marcia per il controllo dei costi nell’ultimo Piano di stabilità o in qualsiasi altro documento Moncloa

L’imposizione di condizioni più rigorose a quest’ultima è confermata non solo in BCE ma anche a Bruxelles. Fonti UE, inoltre, La necessità di evitare “un altro confronto con il costituzionalista tedesco”., Riferisce Carmen O’Brien.

In questo modo, nell’amministrazione sociale si richiamano il caso per lo schema OMT di indebitamento massiccio introdotto dall’ormai Primo Ministro italiano Mario Draghi presso l’Alta Corte Dutonic. Il ricorso è stato infine respinto, ma ha causato una lunga battaglia legale.

L’analista di Pictet WM Frederick Ducroset approfondisce questo argomento e vede anche il nuovo scudo della BCE come una condizione per una fonte utile per “evitare rischi legali”.

Questa situazione presenta un problema importante nel caso spagnolo. Non esiste una tabella di marcia conveniente nell’ultimo Piano di Stabilità o in qualsiasi altro documento preparato da Moncloa. Al contrario, le forniture correnti sono in aumento a causa di misure come il ripristino delle pensioni al CBI. Il prossimo anno il budget generale sarà di oltre 15.000 milioni.

Resta da vedere come una tale deviazione sarà giustificata, non solo prima che gli attuali limiti di spesa di Bruxelles entrino in vigore entro il 2023, ma anche prima dei rappresentanti dell’austerità che siederanno nell’organo di governo della BCE.