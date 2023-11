Gli Casco presenteranno in anteprima il loro nuovo album in due concerti in Spagna

Casco, il popolare gruppo rock alternativo noto per il suo suono innovativo e il suo lavoro di chitarra completamente personale, sarà l’headliner di due date in Spagna la prossima settimana. Un tour molto atteso dai suoi fan da quando la band americana ha cancellato le sue tre date nazionali a partire dall’aprile dello scorso anno “a causa di varie circostanze indipendenti dalla nostra volontà (il mondo non è ancora tornato alla normalità) e perché uno dei membri della band si trova ad affrontare la crisi di un problema sanitario grave ma non pericoloso per la vita”.