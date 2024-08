Gli elogi di Wanda Nara per Maxi Lopez: restare con Mauro Icardi dopo che ha tagliato le carte?

Wanda Nara ha elogiato Maxi Lopez dopo la separazione da Mauro Icardi

Nelle ultime settimane si è rotto Wanda Nara E Mauro Icardi Lui è stato al centro dell’attenzione dopo che il conduttore ha confermato che non stanno insieme e che in più ci sono alcuni conflitti finanziari.

Come mostrato Anna RosenfeldChi è un avvocato specializzato in media? Il calciatore eserciterà pressioni economiche Su di lei e taglia le carte in modo che Wanda non possa usarle. In questo panorama, È stata molto gentile con Maxi Lopez, suo ex marito e padre dei suoi figli..

Dopo diverse settimane all’estero, l’imprenditrice e l’autista sono tornate in Argentina Ha conosciuto tutti i suoi figli Alla colazione, alla quale ha partecipato anche l’ex calciatore del River. Questa vicinanza tra Wanda e Maxie, dopo la loro rottura di alto profilo, è stata interpretata come un segno della buona energia e cordialità che ormai permeava il loro rapporto, ma non è mancato chi lo ha definito un accenno di Icardi.

Gli elogi di Wanda Nara per Maxi Lopez (Foto/@wanda_nara)

Ora, Nara ha condiviso un gesto compiuto dall’ex calciatore nei suoi confronti, aggiungendo un nuovo capitolo alla polemica sui social network. Wanda, sulle sue storie di Instagram, ha postato una foto che mostra una grande quantità di materiale scolastico disposto su un divano. C’è di tutto: quaderni, cartelle, calcolatrici, astucci, forbici, matite e persino una bottiglia d’acqua, tra gli altri materiali di studio. “Quando il tuo ex compie 10 anni e scopre che studi testi a tempo pieno e ti manda il materiale scolasticoHa scritto di seguito, sottolineando che il suo ex compagno se ne è occupato mentre lei era impegnata.

Anche se questo indica l’amicizia tra i due partiti per il bene dei figli, dopo un lungo periodo di guerra giudiziaria e mediatica, molti seguaci del conduttore lo vedono come un’allusione a Moro. Soprattutto considerando che qualche giorno fa c’è stato un altro botta e risposta tra Wanda e Maxi, dove lei ha espresso la felicità che le ha portato stare con i suoi figli a Buenos Aires.

“Sfruttato con amore“, Lo ha scritto la conduttrice condividendo le foto dell’emozionante incontro al quale era presente anche Maxi, sottolineando che le differenze del passato sono ormai alle spalle una volta per tutte. Va ricordato che la bionda Ha fatto coppia con la modella svedese Daniela KristianssonDalla quale ha avuto una figlia, Elle.

Wanda Nara ha ritrovato tutti i suoi figli dopo mesi di separazione



Nelle foto condivise da Wanda si vede Maxi partecipare attivamente alla dinamica familiare. L’imprenditrice ha catturato il momento esatto in cui i suoi figli piccoli, Benedetto E CostantinoSono arrivati ​​a casa dove si sono riuniti con le loro sorelle. Anche se era completamente addormentato Isabella E Francesca Abbracciarono affettuosamente i loro fratelli.

Un momento davvero tenero è stato quando Maxi Lopez ha svegliato suo figlio maggiore, ValentinoCon un bacio sulla fronte e amore:Ciao nasone, su“. Dopodiché, gli altri due figli non hanno esitato a saltare addosso al fratello, riempiendo la stanza di risate e gioia. Al risveglio di tutta la famiglia, hanno deciso di condividere una colazione che non mancava di croissant tradizionali e panini con le briciole, icone della gastronomia argentina.

Nonostante la stanchezza che appariva sui volti dei bambini, la felicità di ritrovarsi insieme superava ogni segno di stanchezza. Un altro dettaglio che non è passato inosservato è la natura con cui la famiglia comunica in tre lingue: italiano, inglese e spagnolo. Il mix di lingue è il risultato della carriera calcistica di Mauro e Maxi, che durante la loro carriera sportiva hanno vissuto in paesi diversi, e ora i loro figli parlano fluentemente tutte queste lingue.