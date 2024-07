Gli emoji ora sono animati e dimentica di regalare il tuo telefono

L’applicazione sta sviluppando tutti i tipi di emoji e l’anno scorso ne ha lanciati alcuni, ma sono legati agli avatar. Ora, ciò che WhatsApp vuole è che gli emoji comunemente usati ogni giorno, come quelli contenenti una risata o un cuore, animarsi Si avvicinerà alla pubblicazione di un’ottima opzione per la privacy.

Stanno per arrivare anche nuovi emoji che amplieranno l’ampia gamma di cui dispone ora l’app di chat. Questo era il tipo di grafica Diventa vivace in ogni conversazionequindi è logico che l’app di proprietà di Meta voglia offrire più varietà e allo stesso tempo essere più divertente quando si invia in chat.

La cosa migliore di questo aggiornamento è che gli emoji utilizzati quotidianamente cambieranno completamente. Non solo nelle dimensioni, ma sarà animato. Ecco come appare nella versione beta di WhatsApp per Android, ovvero la 2.24.15.15.



Nuovi emoji animati per WhatsApp

WaBetaInfo Robot gratuito

Ci sono diversi punti tecnici molto importanti, ovvero che questi emoji animati, progettati utilizzando la libreria Lottie, Manterranno la stessa definizione e qualità di quelli normali; Ed essere altrettanto leggero e scalabile in modo da apparire perfetto su qualsiasi telefono cellulare. Naturalmente non generano una perdita di prestazioni.

C’è un altro aspetto che dobbiamo tenere in considerazione: Non tutti gli emoji saranno disponibili con l’animazione. WhatsApp ha aggiornato solo pochi aggiornamenti, quindi verranno trasferiti solo quelli che hanno una propria versione e il resto apparirà come sempre.

WaBetaInfo ha condiviso un piccolo video che puoi guardare Emoji di risate e cuore Completamente animato. Non si sa quali siano gli altri, ma WhatApp prevede di aggiornare il resto per includere la sua versione mobile.

Crea un nickname su WhatsApp

Questa novità è presente nella versione beta di WhatsApp per alcuni utenti, secondo The Verge. WaBetaInfoResta da pubblicare nella versione finale come accade con un’altra delle nuove funzionalità che arriverà sulla versione desktop nella versione beta: Crea un alias o un nome utente in modo da poterti presentare In modo che qualcuno possa aggiungere l’utente come contatto nella rubrica.







Soprannome su WhatsApp

WaBetaInfo Robot gratuito

L’anno scorso sono apparse le prime notizie su questo sviluppo che ha significato un grande cambiamento quando si è trattato di aggiungere qualcuno a WhatsApp, in questo modo Ci si può dimenticare di passare il telefono. Meglio ancora, a differenza di altre app come Discord, questo nome utente o nickname sarà unico per l’utente.

Uno degli sviluppi, secondo WaBetaInfoChe richiede più tempo per l’applicazione chat, ma con l’obiettivo che non contenga errori e che l’esperienza sia perfetta, poiché sostituirà il telefono e quindi sarà più vicino a Instagram, che in questa esperienza è l’ideale per passare il nome utente per comunicare.