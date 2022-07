Gli emoji più usati su Facebook e Instagram secondo Meta (e ti sorprenderà) | tecnologia

Ogni mese milioni di persone in tutto il mondo lo usano Facebook e Instagram Per essere più vicini ai tuoi cari. Milioni di messaggi vengono inviati ogni giorno attraverso queste piattaforme e molti li accompagnano emoticon. Grazie a loro, i nostri messaggi hanno un tocco di colore, umorismo e gioia. Spesso, lavora anche per dire ciò che le parole non possono.

Pertanto, per celebrare questa domenica 17 luglio, il Giornata mondiale delle emoji Meta ha analizzato come uomini e donne spagnoli usano queste foto su Facebook e Instagram:

Nella top 5 delle nuove emoji versione 14.0 più utilizzate su Facebook Noi troviamo Due mani che formano un cuore in cima, seguite da un’emoji con le lacrime agli occhi, un’emoji che gli copre il viso ma continua a guardare con un occhio e un’emoji di una mano che gli copre la bocca E forse a causa delle ondate di caldo che stiamo vedendo, emoji del viso che si scioglie

Su Instagram, molte persone includono un’emoji nella loro biografia che le identifica, come un hobby o uno sport che praticano. Questo è il motivo per cui troviamo il calcio come prima emoji, seguito dal basket, dalla persona che fa la posizione del loto o dal ciclista. La persona che solleva pesi chiude la disposizione.

Infine, i primi 3 emoji alimentari più utilizzati. Se nel 2021 le emoji più utilizzate nel nostro Paese erano la torta di compleanno 🎂, il lecca lecca 🍭 e la fetta di biscotto 🍰, quest’anno la piattaforma è diversa. La torta di compleanno mantiene la sua leadership nel 2022, ma il lecca-lecca e la torta lasciano il posto alle tazze, brindando in bottiglia con il coperchio non intasato.

D’altra parte, questa settimana Mark Zuckerberg ha annunciato la possibilità di rispondere con qualsiasi emojiai messaggi di WhatsApp. Le emoji sono diventate una fonte di espressione per i giovani e non per i giovani che trovano nelle loro guide mille e un modo per esprimersi ed esprimere i propri sentimenti attraverso queste mini-rappresentazioni che diventano ogni volta un nuovo linguaggio usato da più persone.

Forse sei un po’ stanco di quell’amico che ti risponde sempre con emoji o ti fa decodificare canzoni o messaggi in base ad essi… un’intera lingua tutta loro.