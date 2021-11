Gli esperti rimuovono ogni possibilità di una bolla immobiliare in Spagna da EFE

© Reuters. Gli esperti eliminano ogni possibilità di una bolla immobiliare in Spagna



Madrid, 24 novembre (.). – L’Associazione spagnola per l’analisi del valore (AEV) ritiene che la Spagna sia lontana da ogni possibilità di formazione di una nuova bolla immobiliare, contrariamente a quanto credono alcuni economisti ea quanto sta accadendo in altri mercati europei.

La possibilità di surriscaldamento del mercato immobiliare è uno dei temi analizzati nel 15° Osservatorio di Valutazione che analizza i dati disponibili fino al primo semestre e presentati da AEV insieme al Direttore del Dipartimento di Economia Applicata dell’Università di Alicante, Paloma Taltfull e ca.

Il volume delle transazioni, che rappresenta il 2% del patrimonio immobiliare spagnolo, quando ha raggiunto il livello del 4% nel boom 2004-2006, è il dato principale utilizzato per escludere la bolla.

Considerando che nei periodi di boom il livello delle transazioni si avvicina al 3% del parco e percentuali inferiori all’1,5% riflettono un mercato ribassista o in crisi (durante la fase di crisi estrema, 2011-2014, le transazioni in Spagna non hanno superato l’1,4% del parco) .

L’anno 2020 è stata un’eccezione, poiché la notevole diminuzione del numero di operazioni è stata dovuta all’epidemia e si prevede che la percentuale di acquisti e vendite tenderà nuovamente al 2% nel 2021, il che significa che il mercato residenziale non lo è. Frenesia, ma sul suo equilibrio, come confermato da oltre l’80% degli specialisti consultati per lo studio.

Riconoscono che questo numero di transazioni è probabile grazie ai buoni progressi sulla vaccinazione, all’aumento della fiducia dei consumatori, alle nuove esigenze abitative create dal Covid e ai livelli di risparmio raggiunti da molte famiglie.

Evidenziano inoltre la significativa differenza in termini di numeri assoluti di produzione abitativa tra la fase attuale e quella precedente alla crisi del 2007-2008, nonché la politica prudenziale degli istituti finanziari nella concessione di mutui, che impedisce prezzi eccessivi. .

Aumento dei prezzi tra il 5% e il 6%

AEV prevede che il prezzo medio delle case aumenterà tra il 5% e il 6% nel 2021, in linea con le stime fornite lo scorso maggio.

Dopo l’impatto del rimbalzo nei primi trimestri, il rapporto prevede che i prezzi si muovano nei successivi trimestri a tassi positivi fino alla fine del 2022.

Egli stima che l’edilizia di seconda mano potrebbe sostenere una rivalutazione superiore al 6% fino alla fine di quell’anno, quando si stima che sarà ridotta a livelli meno intensivi di crescita.

Sei esperti su dieci supportano questa previsione, mentre il resto si rende conto che potrebbe essere a tassi più moderati, vicini al 3%.

Anche le nuove abitazioni otterranno rivalutazioni prossime al 5%, previsione supportata dal 74% dei professionisti consultati, vista la scarsità dell’offerta e gli effetti del maggior costo della manodopera e delle materie prime.

In termini di finanziamento degli sviluppatori, il rapporto afferma che, dopo una forte crescita da giugno 2020, questo sembra essersi “congelato a metà del 2021” e le alternative emergenti al finanziamento tradizionale sotto forma di istituzioni finanziarie private (fondi di investimento, mercati dei capitali e prestiti sindacati piattaforme).

Tra i rischi che potrebbero ostacolare il tasso di crescita dell’offerta nel 2022, nonostante la ricezione di fondi europei, si evidenziano la carenza di manodopera nel settore, il recente aumento dei costi e dei tempi di consegna dei materiali, e il problema strutturale legato alla lunga licenza. tempi di lavorazione.

Il rapporto vede anche un aumento del prezzo degli affitti da allora in poi, specialmente nelle grandi città, dopo che il turismo ha avuto la tendenza a riprendere negli ultimi mesi e l’effetto del telelavoro con i modelli ibridi è diminuito.

Per il segretario generale di AEV Paloma Arnaz, i dati rafforzano la sua percezione della “buona crescita del mercato immobiliare spagnolo, a parte i movimenti improvvisi in altri paesi a causa della pandemia”.

A suo avviso, la sfida più grande per mantenere gli attuali livelli di attività resta “facilitare l’accesso dei giovani all’alloggio, attraverso formule di aiuto, sia in acquisto che in affitto”.