“Gli esseri umani continuano a prendere decisioni influenzati principalmente dalla parte emotiva.”

Adlatina ha sottolineato Eduardo Córdoba, Senior Marketing Manager di Doritos & Tostitos presso Pepsico, per il suo lavoro nel 2023. In questo contesto, è stato invitato ad analizzare le notizie rilevanti per il settore della pubblicità e del marketing durante lo scorso anno.

L’esecutivo ha considerato: “Il 2023 è stato ricco di eventi, tuttavia mi sembra che la parte più rilevante possa essere inquadrabile nel prossimo futuro”. Lui prende il sopravvento La tecnologia come potente strumento per accelerare la performance del marchio e continuare a offrire esperienze personalizzate su larga scala.

Come esempio di quest'ultimo, ha citato il mondo di possibilità che si sta aprendo con il lancio di Meta Quest 3, un dispositivo con cui gli utenti potranno consumare informazioni, creare e vivere esperienze in modo completamente immersivo e con l'aspettativa di elevata adozione grazie al suo ampio ambito di utilizzo oltre l'intrattenimento. Ha spiegato: “La diffusione e la democratizzazione di questo tipo di dispositivi apre nuovi canali di comunicazione con i consumatori, generando al contempo un’interazione e una comunicazione più stretta con loro”.

Allo stesso modo ha commentato il boom del numero di servizi che si basano sull’intelligenza artificiale per aiutare le aziende non solo a comprendere e interagire meglio con i propri clienti e consumatori, ma anche a ottimizzare i propri investimenti e massimizzare il proprio rendimento. “La precisione delle attività di marketing è migliorata con l'avanzare della tecnologia e questa sinergia è diventata sempre più evidente. Un chiaro esempio di ciò è l'annuncio dell'acquisizione dell'agenzia creativa Gut da parte di Globant, riaffermando la forza dell'alleanza tra tecnologia e creatività per valorizzare la campagna e risultati aziendali”.

Secondo te, quali sono le tre aree, categorie o aree in cui il settore deve migliorare e perché?

La crescita del +19% degli investimenti pubblicitari nel Paese nel 2023 rappresenta un indicatore significativo del maggior valore che le aziende ricevono dalle risorse destinate a questo settore. Tuttavia, va notato che abbiamo ancora molta strada da fare se vogliamo occupare una quota simile a quella delle altre economie, poiché oggi rappresenta lo 0,49% del PIL, molto meno dell’1,63% negli Stati Uniti e dell’1,25% del Pil. PIL. . Regno Unito e fino a -0,31 punti base rispetto alle economie dell’America Latina come il Brasile.

Per accelerare questa crescita e aumentare il suo peso relativo nell'economia messicana, è essenziale continuare ad accrescere la fiducia dei leader aziendali nei benefici e nei rendimenti derivanti da sani investimenti pubblicitari. A mio parere, c’è ancora molta strada da fare in tre aree chiave: sviluppare piattaforme di comunicazione strategiche e focalizzate sui risultati, connettersi direttamente e personalmente con il pubblico e aumentare la connessione emotiva con i consumatori.

Puoi descriverli brevemente in dettaglio?

1- Comunicazione strategica: è ancora comune vedere le campagne implementate in modo sproporzionato o senza un chiaro collegamento con gli indicatori aziendali. Si tratta di uno sforzo altamente congiunto e collaborativo tra il cliente e l'agenzia, con il primo responsabile della piena comprensione degli indicatori che devono essere spostati per ottenere i risultati desiderati, nonché l'agenzia di rispondere alle proposte che si collegano a questi obiettivi .

2.- Comunicazione più diretta con il pubblico: è normale che continuiamo a pensare prima di produrre contenuti per i media e poi adattare questa campagna al resto, il che porta a sprecare molti dei vantaggi che le piattaforme digitali e la tecnologia in generale offrono noi. Oggi quest’ultimo offre infinite possibilità ai brand, potendo comunicare in modo personalizzato e multidirezionale con il proprio pubblico, acquirenti e consumatori. Più ci affidiamo a strumenti come l’intelligenza artificiale, più saremo in grado di rilevare e monetizzare la domanda precedentemente insoddisfatta, nonché di gestire interazioni più ricche con i consumatori e quindi migliori prestazioni aziendali.

3.- Aumento dell'attaccamento emotivo: sebbene la parte funzionale e logica tenda ad esserlo Approccio Vengono selezionati da un'ampia percentuale di campagne, in gran parte a seconda del livello coscienza O la conoscenza del marchio, il fatto è che gli esseri umani continuano a prendere le loro decisioni in gran parte influenzati dalla parte emotiva. Per quanto approfondite siano le indagini, idee Idee creative e di alta qualità con un maggiore impatto sulle fibre emotive consentiranno di costruire e mantenere un'elevata fedeltà dei consumatori ai marchi in futuro. È importante sottolineare il livello di autenticità, onestà e trasparenza richiesto oggi ai brand, poiché i consumatori scelgono anche coloro che decidono di avere un ruolo sociale al di là delle loro aspirazioni commerciali.

Tutti gli highlights del 2023 di ADLATINA possono essere visti nel numero 136 della rivista ADLATINA.