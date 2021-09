Gli haitiani stabiliscono politiche razziste sul trattamento degli immigrati

Le immagini di uomini a cavallo che usano le loro maniglie come fruste per mettere all’angolo i richiedenti asilo haitiani che cercano di entrare negli Stati Uniti dal Messico hanno causato un putiferio. Ma per molti haitiani e afroamericani, erano poco più che la conferma di una convinzione ben consolidata: dicono che le politiche di immigrazione di Washington sono andate e sono andate per anni contro i neri.

Dicono che il trattamento riservato dalla polizia di frontiera agli immigrati haitiani è solo l’ultimo di una lunga storia di politiche statunitensi discriminatorie e discriminatorie nei confronti della popolazione nera, e ha scatenato una nuova ondata di rabbia tra gli haitiani americani, sostenitori degli immigrati neri e dei diritti civili. capi.

Indicano i dati sull’immigrazione che gli haitiani e altri immigrati non bianchi tendono ad avere più barriere strutturali per entrare o vivere negli Stati Uniti legalmente e che spesso subiscono contatti sproporzionati con il sistema penale che potrebbero mettere a repentaglio la loro residenza. la tua deportazione.

Nello specifico, gli haitiani sono la nazionalità con il tasso di rifugiati più basso nonostante il numero sempre elevato di richiedenti, secondo un’analisi dei dati dell’Associated Press.

“Gli immigrati neri vivono all’incrocio tra razza e immigrazione e sono passati da tempo attraverso lacune burocratiche e scappatoie”, ha affermato Yoliswa Selye di UndocuBlack Network, un’organizzazione nazionale che sostiene i senzatetto neri in ordine.

“Ora, attraverso i video che descrivono gli abusi haitiani al confine, il mondo ha visto da solo che tutti gli immigrati che cercano un domani migliore non sono trattati allo stesso modo quando si tratta del colore della pelle”.

Tra il 2018 e il 2021, solo il 4,62% ​​dei richiedenti asilo haitiani ha ricevuto protezione negli Stati Uniti, il tasso più basso degli 84 gruppi per i quali sono disponibili dati. La popolazione della Repubblica Dominicana, con la quale Haiti condivide l’isola di Hispaniola, ha una media del 5,11%.

In confronto, quattro dei primi cinque richiedenti asilo del paese si trovano in America Latina – El Salvador, Guatemala, Messico e Honduras – e le loro percentuali di successo vanno dal 6,21% al 14,12%.

Nicole Phillips, direttore legale della Haitian Bridge Alliance, ha osservato che il razzismo ha guidato per anni il trattamento del governo nei confronti degli immigrati haitiani.

Secondo Phillips, la cui organizzazione aiuta gli haitiani sul campo in Texas, questa situazione risale all’inizio del XIX secolo, quando gli schiavi haitiani si ribellarono e ottennero l’indipendenza dalla Francia, e persistette attraverso decenni di intervento americano e occupazione della piccola nazione insulare.

Ha sottolineato che “questa mentalità e questo stigma contro gli haitiani risalgono a quel periodo”.

Più volte, gli Stati Uniti hanno approvato leggi sull’immigrazione che escludono gli immigrati neri e haitiani e hanno promosso politiche che mettono ingiustamente in pericolo il loro status nel paese, secondo gli attivisti.

Quando gli immigrati neri riescono ad entrare nel paese, affermano di dover affrontare il razzismo sistemico del sistema giudiziario penale statunitense e la brutalità della polizia, questioni endemiche per i membri della diaspora africana.

La Black Coalition for Fair Migration, un gruppo per la giustizia razziale e i diritti degli immigrati, definisce in generale gli immigrati neri come provenienti da paesi africani e caraibici. Con questa definizione, l’analisi di AP dei dati del Dipartimento della sicurezza interna del 2019 ha rilevato che il 66% degli immigrati neri è stato espulso per motivi criminali, rispetto al 43% complessivo.

I leader del movimento Black Lives Matter, una coalizione di organizzazioni nazionali per la giustizia razziale e i diritti civili, hanno citato il trattamento degli haitiani al confine come giustificazione per le loro più ampie richieste di ritirare i finanziamenti dalle agenzie di sicurezza del paese.

Al confine tra Stati Uniti e Messico e nella capitale haitiana, Port-au-Prince, dove migliaia di persone sono tornate con voli dagli Stati Uniti, gli haitiani affermano che non c’è dubbio che l’etnia gioca un ruolo importante nel loro trattamento.

Temendo l’arresto e la deportazione, ha detto Jean Claudio Charles, che vive con la moglie e il figlio di un anno in un insediamento in Messico, vicino al Texas.

____

Maria Verza, giornalista Associated Press a Ciudad Acuña, Messico; Fernando Gonzalez a Port-au-Prince, Haiti; Jessin Lo a Chicago e Elliot Spagat a San Diego hanno contribuito a questo rapporto. Morrison ha riferito da New York City e Galvan da Phoenix. Entrambi fanno parte del team AP Race and Ethnicity.

___

Galván è su Twitter all’indirizzo https://twitter.com/astridgalvan e Morrison all’indirizzo https://twitter.com/aaronlmorrison.