Gli imprenditori di SernamEG presentano e commercializzano i loro prodotti in un nuovo spazio Walmart a Los Rios – Diario Lanco

Nell’ambito dell’alleanza tra Walmart Chile, il Ministero per le donne e l’uguaglianza di genere e SernamEG, ci sarà uno spazio di marketing del prodotto ogni settimana a Los Rios per otto donne imprenditrici del Servizio nazionale per le donne e l’uguaglianza di genere, da lunedì 12 a venerdì 16 settembre dalle 10:00 alle 16:00

Il Ministero delle donne e dell’uguaglianza di genere con il Servizio nazionale per le donne e l’uguaglianza di genere e Walmart Los Ríos hanno inaugurato l’Angolo dell’imprenditorialità 2022, a seguito dell’alleanza di lavoro firmata tra le istituzioni in cui si impegnano azioni di collaborazione tra il settore pubblico e privato, che consentire il progresso nella promozione dell’indipendenza economica fornendo piattaforme di marketing per le donne provenienti da tutto il Cile che appartengono a programmi di servizio.

The Entrepreneurship Corner, a cui hanno partecipato Seremi for Women and Gender, Francesca Corbalan Herrera, Regional Director di SernamEG, Wilska Firman Atero, Rodrigo Ruiz, Deputy Director of Community Relations di Walmart Chile, e Victor Vega, Director of Sales and omnichannel Experience Loader Valdivia consentirà a otto imprenditrici selezionate in base a prestazioni, qualità del lavoro e produzione comprovata nell’edizione 2022 di Escuela Mujer Emprende de SernameEG di vendere i propri prodotti direttamente ai clienti Walmart (Bueras Leader Store) ogni settimana. – Valdivia) per visitare il punto vendita nei successivi weekend di settembre. A tal proposito Catalina Gatica, cartoleria del marchio “Makiti”, uno degli imprenditori selezionati per esporre e commercializzare i propri prodotti, ha dichiarato: “Questo è un ottimo spazio per mostrare le nostre creazioni, vogliamo invitare il community per supportare i nostri progetti, per motivarli a conoscere i nostri prodotti a un prezzo molto conveniente”.

Il lavoro congiunto di Walmart e SernamEG Los Ríos ha portato alla creazione di molteplici azioni volte a stabilire buone pratiche commerciali con uguaglianza di genere in questa azienda strategicamente posizionata. Rodrigo Ruiz, vicedirettore delle relazioni comunitarie presso Walmart Chile, ha sottolineato l’importanza del nuovo “spazio imprenditoriale” nella regione. “Come azienda, siamo molto lieti di poter fornire non solo spazi fisici, ma spazi di sviluppo per le donne imprenditrici e per le varie beneficiarie che fanno parte delle attività del territorio. Il rilancio economico e la microimprenditorialità sono fondamentali come azienda e in un futuro non troppo lontano vorremmo diventarne alcuni Questi imprenditori sono in definitiva fornitori dei nostri supermercati. Siamo con spazi di solidarietà in tutto il Cile in 11 regioni del paese, da Alto Hospicio a Puerto Montt, e speriamo che il a fine anno raggiungeremo l’obiettivo di avere più di mille imprenditori che hanno utilizzato i nostri spazi, sperando di raddoppiare questo numero entro il 2023, dando sempre importanza alle donne e alle imprenditrici in questo accordo che abbiamo firmato con SernamEG e per un periodo più lungo di tempo speriamo di continuare a sostenere questo tipo di iniziativa a vantaggio dello sviluppo di un Paese, essendo una parte importante del rilancio dell’economia attuale”.

Nel frattempo, la Sig.ra Francesca Corbalan Herrera, Ministero per le Donne e l’Uguaglianza di Genere, ha evidenziato il lavoro relativo all’equità e alla promozione economica delle donne. “Siamo nel quadro delle misure annunciate dal presidente del Cile Gabriel Borek per tutti, che promuovono l’agenda femminista, in particolare questo tipo di spazio per le donne per raggiungere la loro indipendenza economica, attraverso spazi espositivi e marketing perché qui nella regione c’è sono grandi creatori. Quindi questa alleanza tra Walmart Chile e SernamEG, sotto l’egida del Ministero delle donne e dell’uguaglianza di genere, è molto importante in particolare per supportare le donne nella vendita delle loro creazioni, per lo stesso motivo è un modo per aiutare le loro famiglie a un contesto economico molto difficile, soprattutto per il settore femminile della popolazione”, ha spiegato l’autorità.

Anche Wilska Fermann Atero, Direttore Regionale di SernamEG, ha fatto riferimento a questa importante alleanza, sottolineando che “Stipulendo questo tipo di accordi con aziende private, l’obiettivo è ridurre i divari di genere nel mondo del lavoro, quindi è il momento di ringraziare questa alleanza. , uno spazio che offre opportunità alle donne con storie imprenditoriali che fanno anche parte di un’imponente organizzazione all’Escuela Mujer Emprende 2022. Il lancio di Walmart Los Ríos Entrepreneurial Corner consente la creazione di uno spazio di marketing significativo, visibilità e reti per le donne nelle nostre terre, contribuendo alla loro indipendenza economica, alla leadership aziendale e alla qualità della vita delle loro famiglie. Vorrei ringraziare Walmart Chile, in particolare nella nostra regione per il loro impegno per l’imprenditoria femminile, e spero che continui nel tempo, perché dobbiamo rivitalizzare l’economia insieme alla forza lavoro fornita dalle donne. Inoltre, i prodotti che vendono Regali diversi, pertinenti e alternativi da offrire alle prossime feste di Capodanno”, ha affermato il Direttore regionale.

Per saperne di più su come far parte di questa iniziativa per il Programma Mujer Emprende, puoi contattarci a: pveillon@sernameg.gob.cl