Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 0,23% da Investing.com

Gli indici dell'Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 in rialzo dello 0,23%



Investing.com – Il titolo italiano era in rialzo a fine mercoledì; ,, E i profitti nei settori hanno alzato gli indici.

Alla fine del Milan ha aggiunto lo 0,23%.

Il miglior valore della sessione è stato Banco Bpm SpA (BIT :), in rialzo del 3,35%, ovvero 0,10 punti, a 3,06. Seguilo Telecom Italia (BIT :), in rialzo del 3,00%, in rialzo di 0,01 punti, chiudendo a 0,32 e Industria CNH NV (BIT :), è aumentato del 2,43% o 0,35 punti per terminare la sessione alle 14,57.

David è finito sotto il codice Kampari Milano SpA (BIT :), che perde il 3,15%, ovvero 0,34 punti, chiudendo alle 10.30. Nexi SpA (BIT :), dal canto suo, perde il 2,68%, ovvero 0,25 punti, chiudendo a 9,09. Triplicare Rete Elettrica Nazionale SpA (BIT 🙂 perde il 2,33% o 0,19 punti chiudendo a 7,88.

I numeri verdi di Borsa di Milano erano 226 diversi dai 194 numeri rispetto al rosso, e 41 chiusi.

Le azioni di Nexi SpA (BIT 🙂 sono scese del 2,68% o 0,25 a un minimo di 52 settimane di 9,09.

I futures sul petrolio greggio per l’offerta di maggio sono aumentati del 3,27% o 3,29 a $ 103,89 al barile. Tra le altre materie prime, i futures sul petrolio Brent con consegna a giugno sono aumentati del 3,65%, o 3,82, a $ 108,46 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a giugno sono aumentati dello 0,31%, 6,10, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR/USD è salito dello 0,52% a 1,09 e EUR/GBP è salito dello 0,24% a 0,83.

L’indice del dollaro è sceso dello 0,39% a 99,90.