Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 2,18% da Investing.com

© Reuters. Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 in rialzo del 2,18%



Investing.com – I titoli italiani sono stati in rialzo alla chiusura di venerdì; ,, E i profitti nei settori hanno alzato gli indici.

A fine Milano è salito del 2,18%.

Il benchmark Banco Bpm SpA (MI :), in rialzo del 10,24%, ovvero 0,28 punti, chiude a 3,02. Seguilo Atlantia SpA (MI :), in rialzo dell’8,72%, chiudendo a 1,77 punti alle 22,07, e Denari SA (MI :), che è in rialzo del 4,50% o 0,63 punti, chiudendo la sessione alle 14:53.

Finito fino alla coda del codice Amplificatore (MI :), è sceso del 2,10% o 0,89 punti per chiudere a 41,46. Nexi SpA (MI :), dal canto suo, perde lo 0,94%, ovvero 0,09 punti, chiudendo a 9,47. Telecom Italia (MI 🙂 0,93%, 0,00 punti, termina a 0,31.

Alla Borsa di Milano i verdi dominano con 292 contro 149 contro i rossi, e 37 chiudono piatto.

Le azioni di Atlantia Spa (MI 🙂 sono salite al massimo in 52 settimane dell’8,72%, o 1,77, al 22,07. Le azioni di Nexi SpA (MI 🙂 sono scese ai minimi di 52 settimane, o dello 0,94%, o 0,09, a 9,47. Le azioni di Denaris SA (MI 🙂 sono salite al massimo da 3 anni del 4,50%, o 0,63, per chiudere a 14,53.

I futures sul petrolio greggio con consegna a maggio erano dello 0,72%, o 0,69, a 96,72 dollari al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna a giugno sono aumentati dello 0,70% o 0,70 a $ 101,28 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a giugno sono aumentati dello 0,27%, 5,30, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR/USD oscillava da 0,11% a 1,09 e EUR/GBP è rimasto invariato da 0,30% a 0,83.

L’indice del dollaro è salito dello 0,15% a 99,91.