Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 3,23% da Investing.com

© Reuters. Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 in rialzo del 3,23%



Investing.com – Il titolo Italia era in rialzo a fine giovedì; ,, E i profitti nei settori hanno alzato gli indici.

A fine Milano è salito del 3,23%.

Il miglior titolo della sessione è stato A2A SpA (MI :), in rialzo del 3,67% o 0,061 punti, chiudendo a 1,738. Seguilo Denari SA (MI :), in rialzo del 2,88%, o 0,31 punti, è in rialzo dell’11,07, mentre Eni SpA (MI 🙂 è in rialzo del 2,43%, o 0,328, a 13.812.

Finito fino alla coda del codice Prisma SpA (MI :), che perde il 2,34% o 0,7000 punti chiudendo a 29,2600. Buzzi Unicem (MI :), nel frattempo, è sceso dell’1,76%, o 0,325 punti, per chiudere a 18,175. Squadra Interpompa (MI 🙂 ha perso l’1,57% o 0,850 punti e ha chiuso a 53,400.

I numeri verdi di Borsa di Milano erano 260 in modo diverso rispetto ai 166 rossi e chiudevano a 43.

Le azioni di Denaris SA (MI 🙂 sono salite al massimo in 52 settimane del 2,88%, o 0,31, per chiudere a 11,07. Le azioni di Eni Spa (MI 🙂 sono salite al massimo in 52 settimane del 2,43% o 0,328, attestandosi a 13,812.

I futures sul greggio con consegna a marzo sono scesi dello 0,62%, o 0,54, a 86,81 dollari al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna ad aprile sono scesi dello 0,47% o 0,42 a $ 88,32 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a febbraio sono scesi del 2,03%, 37,10, a $ 1.792,60 l’oncia troy.

EUR/USD è sceso dello 0,88% a 1,1138 e EUR/GBP è sceso dello 0,16% a 0,8332.

L’indice del dollaro è salito dello 0,90% a 97,265.