Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 5,22% da Investing.com

Investing.com – I titoli italiani sono stati in rialzo alla chiusura di venerdì; ,, E i profitti nei settori hanno alzato gli indici.

Alla fine del Milan ha aggiunto il 5,22%.

Ha avuto il miglior rapporto qualità-prezzo della sessione Denari SA (MI :), con un guadagno dell’1,99%, si è attestata a 0,20 punti, chiudendo a 10,26. Seguono Leonardo SpA (MI :), in crescita dell’1,90%, pari a 0,126 punti, a 6,762, ed Eni SpA (MI :), in crescita dell’1,04%, 0,136 punti, a 13.160.

Fino alla coda del codice completato Ferrari NV (MI :), è sceso del 3,87% o 8,60 punti per chiudere a 213,40. Spa Mangler (MI :), nel frattempo, è sceso del 3,63%, 2,14 punti, per chiudere a 56,86. Squadra Interpompa (MI 🙂 ha perso il 3,13% o 1.850 punti per chiudere a 57.300.

Alla Borsa di Milano i numeri rossi hanno superato di 166 i numeri verdi rispetto a 166 e 42 hanno chiuso.

Le azioni di Eni Spa (MI 🙂 sono salite al massimo in 52 settimane dell’1,04%, o 0,136, a 13,160.

I futures sul petrolio greggio con consegna a febbraio erano del 2,19%, o 1,80, a 83,92 dollari al barile. Tra le altre voci, i futures sul petrolio Brent con consegna a marzo sono aumentati dell’1,86%, o 1,57, a 86,04 dollari al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a febbraio sono scesi dello 0,34%, 6,25, a 1.815,15 dollari l’oncia troy.

EUR / USD è sceso dello 0,38% a 1,1409 e EUR / GBP è sceso dello 0,07% a 0,8349.

L’indice del dollaro è salito dello 0,43% a 95,183.