Gli indici dell’Italia chiudono al rialzo; Investing.com Italia 40 6,77% da Investing.com

Investing.com – Il titolo italiano era in rialzo a fine mercoledì; ,, E i profitti nei settori hanno alzato gli indici.

A fine Milano è salito del 6,77%.

Il miglior titolo della sessione è stato Stellantis NV (MI :), in rialzo del 12,28% o 1,59 punti a 14,52. Seguilo FinecoBank Banca Fineco SpA (MI :), in rialzo dell’11,87%, pari a 1,46 punti, a 13,77, e UniCredit SpA (MI 🙂 in rialzo dell’11,68% a 1,05, chiudendo la sessione alle 10:07.

Fino alla coda del codice completato Denari SA (MI :), è sceso del 5,53%, o 0,75 punti, per chiudere a 12,73. சாய்பெம் SpA (MI :), dal canto suo, ha perso l’1,44% o 0,02 punti chiudendo a 1,03, mentre Eni SpA (MI 🙂 ha perso lo 0,50% o 0,07 punti chiudendo a 13,60.

I numeri verdi hanno dominato la Borsa di Milano con 442 contro 47 contro i numeri rossi, e 12 hanno chiuso piatto.

I futures sul greggio con consegna ad aprile sono scesi del 12,66%, o 15,66, a 108,04 dollari al barile. Tra le altre materie prime, i futures sul petrolio Brent con consegna a maggio sono scesi del 13,10% o 16,76 a $ 111,22 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna ad aprile sono scesi del 2,62%, 53,50, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR/USD è salito dell’1,63% a 1,11 e EUR/GBP è salito dell’1,08% a 0,84.

L’indice del dollaro è sceso dell’1,13% a 97,96.