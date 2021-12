Gli indici italiani chiudono il rialzo; Investing.com Italia 40 sopra il 4,52% di Investing.com

© Reuters. Gli indici italiani chiudono il rialzo; Investing.com Italia 40 è aumentato del 4,52%



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo giovedì; Profitti del settore e indici in rialzo.

Alla fine del Milan ha aggiunto il 4,52%.

La sessione è stata un eccellente rapporto qualità-prezzo Diasorin SPA (MI :), in rialzo dell’1,48%, 2,45 punti, finendo a 167,45. Lo seguono Ferrari NV (MI :), in aumento dello 0,75%, o 1,70 punti, a 227,50, mentre Invit (MI :), in aumento dello 0,66%, o 0,070, a 10.680.

Finito fino alla coda del codice Spa Mangler (MI :), è sceso dello 0,87% o 0,56 punti per chiudere a 64,02. Denaris SA (MI :), da parte sua, è sceso dello 0,82%, ovvero 0,08 punti, per chiudere a 9,21. Atlantia SpA (MI 🙂 perde lo 0,82%, 0,14 punti e chiude alle 17.45.

I numeri verdi hanno vinto i rossi per 254 punti contro i 181 della Borsa di Milano, e 44 hanno chiuso invariato.

Le azioni di Inwit (MI 🙂 sono salite a un massimo di 52 settimane dello 0,66% o 0,070 e si sono attestate a 10,680.

I futures sul petrolio greggio con consegna a febbraio sono stati dello 0,69% o 0,53 a 77,09 dollari. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a marzo è aumentato dello 0,57% o 0,45 a 79,66 dollari al barile, mentre i future sull’oro con consegna a febbraio sono aumentati dello 0,49%, 8,85 e 1.814,65 dollari l’oncia troy.

EUR/USD è sceso dello 0,36% a 1,1307 e EUR/GBP è sceso dello 0,29% a 0,8387.

L’indice del dollaro è cresciuto dello 0,22% a 96,138.