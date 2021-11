Gli indici italiani chiudono in rialzo; Investing.com Italia 40 0,64% da Investing.com

© Reuters. Gli indici italiani chiudono in rialzo; Investing.com Italia 40 è aumentato dello 0,64%



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo mercoledì; Profitti del settore e indici in rialzo.

Alla fine di Milano è cresciuto dello 0,64%.

La sessione è stata un eccellente rapporto qualità-prezzo Telecom Italia (MI :), in rialzo del 15,63%, o 0,0672 punti, per chiudere a 0,4972. Seguono UniCredit SpA (MI :), in crescita del 2,97%, 0,3300 punti a 11,4500 e Banca. Mediolanum SpA (MI :), in rialzo del 2,91% pari a 0,250 punti, ha chiuso la seduta a 8,830.

Finito fino alla coda del codice Buzzi Unicem (MI :), è sceso dell’1,68% o 0,335 punti per chiudere a 19,645. Stellantis NV (MI :), nel frattempo, è sceso dell’1,19%, o 0,202 punti, per chiudere a 16,808. Diasorin SPA (MI 🙂 ha perso l’1,03%, 1,85 punti e ha chiuso a 177,45.

I numeri verdi battono i rossi della Borsa di Milano con un margine di 233 a 208, e 40 chiusi.

Le azioni di Telecom Italia (MI 🙂 sono salite al massimo in 52 settimane del 15,63% o da 0,0672 a 0,4972.

I futures sul petrolio greggio con consegna a gennaio erano 0,19% o 0,15 $ 78,35. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a gennaio è sceso dello 0,24% o 0,20 a 82,11 dollari al barile, mentre i future sull’oro con consegna a dicembre sono aumentati dello 0,09%, 1,55, a 1.785,35 dollari l’oncia troy.

EUR/USD è sceso dello 0,48% a 1,1192 e EUR/GBP è sceso dello 0,03% a 0,8401.

L’indice del dollaro è cresciuto dello 0,44% a 96.918.