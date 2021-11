Gli indici italiani chiudono in rialzo; Investing.com Italia 40 0,65% di Investing.com

© Reuters. Gli indici italiani chiudono in rialzo; Investing.com Italia 40 in aumento dello 0,65%



Investing.com – Il mercato azionario italiano ha chiuso in rialzo lunedì; Profitti del settore e indici in rialzo.

Alla fine del Milan ha aggiunto lo 0,65%.

La sessione è stata un eccellente rapporto qualità-prezzo Telecom Italia (MI :), in rialzo del 30,25%, o 0,1048 punti, per chiudere a 0,4513. Sono stati seguiti da Invit (MI :), che ha guadagnato il 4,61%, o 0,465 punti, per chiudere a 10,560, e ? SpA (MI :), che sale del 2,95% o 0,0545 punti chiudendo la sessione a 1,9010.

Al di sotto dell’indice c’è la Nexi SpA (MI :), che scende del 4,09% o 0,59 punti a 13,84. Diasorin SPA (MI :), nel frattempo, è sceso del 2,78%, o 5,25 punti, per chiudere a 183,65. amplificatore (MI 🙂 ha perso 1,68%, 0,750 punti e ha chiuso a 43.800.

I numeri rossi hanno battuto i numeri verdi 238 a 211 alla Borsa di Milano, e 44 chiusi.

Le azioni di Nexi SpA (MI 🙂 sono scese del 4,09%, o da 0,59 a 13,84, al minimo di 52 settimane.

I futures sul petrolio greggio con consegna a gennaio sono stati dello 0,91% o da 0,69 a 76,63 dollari. Tra le altre materie prime, il greggio Brent con consegna a gennaio è aumentato dello 0,82%, o 0,65, a 79,54 dollari al barile, mentre l’oro con consegna a dicembre è sceso del 2,33%, 43,15, a 1.808,45 dollari l’oncia troy.

EUR/USD è sceso dello 0,31% a 1,1253, mentre EUR/GBP è aumentato dello 0,12% a 0,8398.

L’indice del dollaro è cresciuto dello 0,39% a 96,407.