Gli indici italiani chiudono in ribasso; Investing.com Italia 40 in ribasso dell’1,16% da Investing.com

Investing.com – L’azionario italiano scende giovedì; I cali nei settori , , e hanno fatto scendere gli indici.

Alla fine di Milano è sceso dell’1,16%.

La sessione è stata un eccellente rapporto qualità-prezzo Andiamo SpA (BIT: ), in rialzo dello 0,69% o di 0,01 punti, a quota 1,09 alla chiusura. Lo seguono Buzzi Unicem (BIT: ), che è avanzato dello 0,14% o 0,03 punti per terminare alle 18:08, e Denario SA (BIT:), che ha chiuso invariato, 0,00%, 0,00 punti, per declinare la sessione alle 16.29.

A minare l’indice è stato Iveco Group NV (BIT:), che è sceso del 4,52% o di 0,26 punti per chiudere a 5,55. STMicroelectronics (BIT:) ha perso il 3,59% o 1,26 punti chiudendo a 33,88, mentre Stellantis NV (BIT:) ha perso il 3,07% o 0,42 punti a 13,12.

I numeri rossi hanno prevalso sui numeri verdi alla Borsa di Milano con un margine di 251 a 138, e 36 piatto.

Il greggio con consegna a febbraio è sceso dell’1,19%, o dello 0,93%, a 77,36 dollari. In altre materie prime, il petrolio Brent con consegna a febbraio è sceso dell’1,46%, o 1,20, a $ 81,00 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a febbraio sono scesi dell’1,67%, o 1,20, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR/USD è salito dello 0,24% a 1,06, mentre EUR/GBP è rimasto invariato dello 0,42% a 0,88.

L’indice del dollaro è salito dello 0,40% a 104,26.