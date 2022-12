Gli indici italiani chiudono in ribasso; Investing.com Italy 40 è sceso del 3,50% tramite Investing.com

©Reuters. Gli indici italiani chiudono in ribasso; Investing.com Italia 40 in calo del 3,50%



Investing.com – L’azionario italiano scende giovedì; I cali nei settori , , e hanno fatto scendere gli indici.

Alla chiusura di Milano, il prezzo è sceso del 3,50% e ha toccato un nuovo minimo di 1 mese.

Il miglior valore della sessione è stato Leonardo Spa (BIT: ), che è rimasto piatto, in rialzo dello 0,03%, in rialzo di 0,00 punti per attestarsi a 7,74 alla chiusura. Lo seguono Appoggiamoci SpA (BIT: ), che ha perso lo 0,58% o 0,01 punti chiudendo a 1,02, e Ferrari NV (BIT:), che ha perso l’1,32% o 2,80 punti per chiudere la sessione a 209,20.

Fatto fino alla coda del codice Fineco Bank Banking Fineco SpA (BIT: ), che è sceso del 6,35% o 1,00 punti per chiudere a 14,76. Amp ( BIT: ), da parte sua, ha perso il 5,47% o 1,58 punti chiudendo a 27:30 mentre Nexi SpA ( BIT: ) ha perso il 5,24% o 0,42 punti chiudendo a 7,52.

I numeri rossi hanno prevalso sui numeri verdi alla Borsa di Milano con un margine di 337 e 74, e hanno chiuso piatto di 30.

I futures sul petrolio greggio con consegna a gennaio sono scesi dello 0,34%, o dello 0,26%, a 77,02 dollari. Altrove nelle materie prime, il petrolio Brent con consegna a febbraio è sceso dello 0,75%, o 0,62, a $ 82,08 al barile, mentre i futures sull’oro con consegna a febbraio sono scesi dell’1,62%, o dello 0,62%, a $ 1,00 l’oncia troy.

EUR/USD è sceso dello 0,69% a 1,06 e EUR/GBP è salito dell’1,36% a 0,87.

L’indice del dollaro è salito dello 0,92% a 104,36.