Gli infermieri di DC condannano la carenza di personale – NBC4 Washington

L’ultimo sondaggio della District of Columbia Nurses Association riflette una profonda preoccupazione per la carenza di personale, una situazione che i risultati mostrano che deve affrontare ogni settimana.

L’indagine indica che quasi l’80% degli infermieri che lavorano negli ospedali e nei centri medici della capitale ha subito una carenza di personale più di una volta alla settimana.

Ha inoltre evidenziato che oltre il 95% degli intervistati ritiene che questa carenza sia un problema molto importante sul posto di lavoro.

I principali problemi che hanno portato a questa carenza sono la difficoltà di trattenere i dipendenti, la pandemia di COVID-19, gli stipendi e il mancato rispetto dei diritti dei lavoratori.

“Non concedono più di 16 ore, ma se ci sono casi, l’hai visto, abbiamo carenza di personale… diciamo che lavoriamo tutto il turno di notte ma manca il turno diurno, “ha affermato Erica Ventura Castellon, infermiera presso MedStar Georgetown, mentre cercano personale, qualcuno che proviene da un sostituto, può rimanere un’infermiera di turno di notte”.

Per lei, il pericolo principale con questa carenza di personale è la sicurezza e la salute dei pazienti.

Un rapporto della Maryland Hospital Association pubblicato ad agosto ha anche avvertito di una grave carenza di infermieri, aggiungendo che un posto di infermiere ospedaliero su quattro è vacante. Anche la Virginia Nurses Association ha descritto la situazione come una crisi.

“Le mie maggiori preoccupazioni sono la sicurezza dei pazienti, ma anche il benessere dei nostri infermieri e colleghi a causa della stanchezza, le persone sono stanche e frustrate dal lavoro a volte molto lungo. [bajo] “La domanda e la pressione derivanti dal lavoro costante in un ambiente in cui siamo a corto di personale”, ha affermato Castellon.

In una dichiarazione alla nostra rete sorella NBC Washington, la District of Columbia Hospital Association ha riconosciuto la carenza, dicendo:

Gli ospedali di tutto il paese segnalano una carenza di infermieri e la capitale è la stessa. Gli ospedali della capitale stanno implementando solide strategie di reclutamento e fidelizzazione per garantire che gli infermieri bisognosi siano con i pazienti. Le iniziative di reclutamento e fidelizzazione includono analisi dei compensi, bonus di assunzione e altri vantaggi. Quando gli sforzi di personale locale non sono sufficienti per soddisfare le esigenze di personale, gli ospedali e altri fornitori di assistenza sanitaria possono utilizzare le agenzie di personale per integrare il personale esistente e garantire che siamo adeguatamente preparati a prendersi cura del personale. Tutti quelli che varcano le nostre porte. La sicurezza del paziente e la qualità dell’assistenza sono al primo posto in tutte le nostre iniziative di reclutamento e collocamento. Il DCHA e i suoi ospedali membri sono membri attivi del personale del team sanitario del sindaco e collaborano per garantire che vi sia una fonte di infermieri e professionisti sanitari affini nell’area per soddisfare le esigenze sanitarie. “