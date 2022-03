Gli insegnanti ecuadoriani chiedono la perequazione degli stipendi

La marcia è prevista per il pomeriggio e lascerà la sede dell’Istituto Ecuadoriano di Previdenza Sociale (IEES) con il piano di raggiungere la Presidenza della Repubblica, per consegnare la relazione a sostegno dell’aumento salariale contenuto nella Legge fondamentale della sicurezza sociale interculturale . Istruzione (LOEI).

«Ascolta, UNE è patriottico nella lotta per l’istruzione pubblica, la parità di retribuzione e l’applicazione della LOEI. Lo ha detto il presidente della Pichincha Federation Johnny Tamayo sul suo account Twitter.

Isabel Vargas, Presidente Nazionale dell’Università di New Orleans, ha sottolineato in un’intervista: “Il presidente Guillermo Lasso deve mostrarsi un uomo che mantiene la parola data, ma soprattutto un presidente impegnato nell’educazione. Qui non c’è la volontà politica di legiferare non solo per gli insegnanti ma per il popolo ecuadoriano”.

Questo sarà il secondo giorno della protesta degli educatori, poiché il giorno prima si è tenuto un raduno nella città costiera di Guayaquil, dove gli insegnanti si sono recati presso l’ufficio del governatore per presentare il testo approvato dal legislatore, in cui l’ente certifica lo stipendio formula. e altri diritti degli insegnanti.

Queste misure arrivano in risposta alle dichiarazioni di un alto funzionario in cui ha affermato che l’attuale economia in Ecuador non consente l’attuazione dell’aumento.

Lasso ha sottolineato che sarebbero necessari quattro miliardi di dollari per implementare l’aumento, ma gli insegnanti e il parlamento hanno fissato la cifra a 630 milioni di dollari all’anno.

Secondo lo studio, il denaro può provenire dalle entrate delle vendite di petrolio, che sono aumentate, o attraverso altre fonti come la stessa LOEI, in base alle quali i finanziamenti proverranno dal sei per cento del PIL, con un budget predestinato.

L’aumento della riscossione delle tasse dovuto al rilancio economico, che è aumentato di 1,4 miliardi di dollari nel 2021 rispetto all’anno precedente, sarebbe un altro modo.

I dirigenti del settore ritengono che il capo dello Stato inganni il popolo, e di fronte a questa realtà bisogna alzare la voce.

poesia / scm