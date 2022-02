Gli insegnanti portoricani richiedono una maggiore equità salariale e un pensionamento dignitoso

SAN JUAN, 5 febbraio – Migliaia di insegnanti e personale del settore dell’istruzione sono scesi in piazza nelle città di Porto Rico, mentre marciavano dal Campidoglio a La Fortaleza, per rinnovare le loro richieste di maggiore giustizia sugli stipendi e sui pensionamenti.

Gli insegnanti sono arrivati ​​in Campidoglio e poi si sono recati a La Fortaleza per comunicare le loro richieste ai capi legislativi e al governatore, Pedro Pierluisi.

I leader degli insegnanti hanno potuto incontrare il Segretario del Ministero dell’Istruzione, Eliezer Ramos, e hanno deciso di impegnarsi in un altro incontro mercoledì prossimo a cui il governatore può partecipare.

La Federazione degli insegnanti portoricani (FMPR) terrà una riunione domenica per determinare quali passi intraprendere. Questo venerdì è stato il secondo giorno di assenza di un coordinatore nelle scuole pubbliche e, secondo il segretario, solo il 28% degli insegnanti è andato ai posti di lavoro.

Gli insegnanti provenivano da diverse parti dell’isola, mentre migliaia di altri che non potevano essere a San Juan hanno organizzato sit-in e dimostrazioni vicino alle loro aree di lavoro.

Dopo diversi giorni di manifestazioni con notevoli assenze in molte scuole, migliaia di persone hanno risposto alla richiesta di una manifestazione di massa per cercare di persuadere le autorità governative ad attuare modifiche al piano di adeguamento del debito.

Il PAD è approvato dal governo centrale, dal legislatore, dal Financial Supervisory Board e dal giudice federale Laura Taylor Swain.s. (Alex Figueroa Cancel), riduce le pensioni degli insegnanti in pensione e fissa l’età di 63 anni per poter andare in pensione.

Gli insegnanti hanno confermato che continueranno la loro lotta e le loro richieste fino a quando le promesse che hanno ricevuto sui loro stipendi non diventeranno realtà. (Telesur) (Foto: 1a ora)