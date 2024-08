Gli investigatori stanno cercando il colombiano in una cittadina del nord Italia

ricercatori Si sta cercando nella provincia italiana di Vicenza (nord) la colombiana-americana Ana Maria Henao, scomparsa a Madrid lo scorso febbraio. E suo marito è stato arrestato negli Stati Uniti per il suo presunto coinvolgimento nella scomparsa.

Le ricerche si sono concentrate questo giovedì nei dintorni del piccolo comune di Cocolo del Sengio. Soprattutto su una vecchia strada che porta in una zona montuosa, hanno confermato a Efe fonti comunali. Al momento la ricerca non ha prodotto risultati, aggiungono le fonti.

Alla realizzazione del dispositivo stanno collaborando la polizia nazionale spagnola, la polizia italiana, il personale dell’FBI e altre forze locali.

Ana Maria Henau, colombiana scomparsa. Foto:Reti sociali

Ana Maria, 40 anni, origine colombiana, cittadina statunitense e residente a Fort Lauderdale (Florida), è arrivata a Madrid lo scorso dicembre. Stava cercando di riprendersi da uno stressante processo di divorzio per il quale il suo medico negli Stati Uniti le aveva prescritto dei farmaci.

suo marito, Il 4 maggio, David Nesevich è stato arrestato come persona scomparsa all’aeroporto internazionale di Miami. L’uomo è stato arrestato al suo arrivo a Miami su un volo proveniente da Belgrado, la capitale della Serbia.

Il 3 giugno un giudice statunitense ha ordinato la detenzione del serbo senza cauzione.

Un documento firmato dal magistrato federale Dathleen Williams, consultato da Efe, L’inizio del processo contro Knezevich, originariamente previsto per il 29 luglio, è stato fissato per il 21 ottobre e durerà presumibilmente due settimane.

L’avvocato del giovane, Kenneth Padowitz, ha detto che il suo cliente non ha mai messo piede in Spagna e non ha nulla a che fare con la scomparsa della sua ex moglie.

Giovedì 30 maggio la polizia e l'FBI stanno cercando Ana Maria Gnezevich nella zona intorno a Medinaceli. Foto:EFE

Ultima traccia della colombiana Ana Maria Henao

Questa è stata l’ultima notizia che i parenti della donna scomparsa hanno avuto da dire su di lei Stava cercando un nuovo appartamento in affitto con l’aspettativa di un soggiorno più lungo nella capitale spagnola.

La donna è scomparsa poco dopo che un uomo che indossava un casco da motociclista ha disattivato le telecamere di sicurezza del condominio di Madrid in cui alloggiava e ha spruzzato sugli obiettivi della fotocamera, hanno riferito i media statunitensi.

il giorno dopo, Due amiche di Ana Maria hanno ricevuto messaggi di testo separati, uno in inglese e l’altro in spagnolo, dal suo telefono in cui dicevano che aveva intenzione di assentarsi per qualche giorno. Con un uomo che aveva appena incontrato, questo la rendeva sospettosa.

Ana Maria Henau è scomparsa a Madrid, in Spagna. Foto:Procura / Social Network

Gli investigatori dell’FBI ritengono che sia stato Nesevich a spruzzare lo spray sulle telecamere e a inviare messaggi in inglese e spagnolo.

La coppia gestiva un’azienda informatica nel sud della Florida e si occupava di settore immobiliare. Ma finirono in un complicato divorzio poiché non riuscivano a mettersi d’accordo sulla divisione della proprietà. Sebbene credesse che dovessero essere divisi a metà, Henao voleva mantenere una percentuale più bassa. Nello specifico, ha rivendicato per sé il 75% della terra.

Portavoce della famiglia della donna scomparsa in Spagna, ha spiegato Joaquin Amils, presidente dell’associazione SOS Desaparecidos. Le indagini in Italia rispondono che la sorveglianza del cellulare del marito dimostra che quest’ultimo si è allontanato dalla sua strada durante i mesi fuori dagli Stati Uniti.

“Dobbiamo congratularci con la Polizia Nazionale spagnola perché non mercanteggia in alcun modo, al contrario. Cioè, segue ogni indagine per ritrovare il corpo di Ana Maria”, ha considerato in una dichiarazione all’Efe.

I parenti di Henao a Miami, dal canto loro, hanno chiesto giustizia per la scomparsa della 40enne, così come chi ritiene di poter avere indizi sul caso può contattare gli investigatori.