Gli investitori in ETF prelevano 8 miliardi di dollari da due grandi fondi

Il investitori in ETF Approfitta dei progressi nel mercato azionario S&P 500 e Nasdaq per 8 miliardi di dollari Dei due principali fondi negoziati in borsa, SPDR S&P 500 ETF Trust e Invesco QQQ Trust serie 1per me Vildana Hajric di Yahoo Finanza.

Il Gli investitori ritirano $ 5,8 miliardi da $ 380 miliardi SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY), la più grande estrazione da settembre. Nel frattempo, il Invesco QQQ Trust Series 1 (QQQ) ha riportato un deflusso di $ 162 miliardi pari a $ 2,1 miliardiil livello più alto da luglio.

I prelievi sono avvenuti proprio come i criteri seguiti dai fondi, L’S&P 500 e il Nasdaq 100 sono saliti ai massimi di 11 settimane tra l’ottimismo che la Federal Reserve si concentrerà sui tassi di interesse.. I venditori hanno beneficiato della recente dimostrazione di forza del mercato, ad es Quest’anno una serie di massicci aumenti dei tassi di interesse ha schiacciato il mercato azionario.

“Gli investitori hanno approfittato del forte aumento delle azioni statunitensi e hanno realizzato guadagni a breve termine su strategie di grandi capitali”, ha affermato. Todd Rosenbluth, capo della ricerca presso il fornitore di dati dell’ETF e consulente di ricerca VettaFi. Sebbene il 2022 sia stato un anno difficile, i mercati sono rimbalzati nel quarto trimestre sulla base delle aspettative di una svolta da parte della Federal Reserve. Gli investitori tendono a vendere quando c’è una maggiore conferma del consenso del mercato.

Uscite combinate dei due mega-box Raggiunge oltre $ 11 miliardi finora questa settimanail massimo da febbraio 2020.

Tra gli altri fondi azionari seguiti da vicino, il L’ETF Vanguard Value da 102 miliardi di dollari ha visto il ritiro di quasi 1,9 miliardi di dollari mercoledì, chiudendo novembre come il mese peggiore per i deflussi, con oltre 6 miliardi di dollari prelevati.

È seguito il rally delle azioni mercoledì Il presidente della Federal Reserve Jerome Powellindicherà che a Un possibile rallentamento del ritmo dell’aggiustamento fiscale potrebbe verificarsi a dicembre.

La banca centrale sta cercando di controllare l’inflazione dilagante e ha espresso la necessità di continuare ad aumentare i tassi di interesse per raggiungere i suoi obiettivi. I funzionari lo hanno sottolineato Hanno in programma di aumentare il loro tasso di riferimento di 50 punti base nella loro ultima riunione dell’anno il 13 e 14 dicembre..

“È possibile che alcuni investitori riallochino il capitale da grandi fondi azionari ad altri luoghi”, ha affermato. Mohit Bajaj, direttore dell’ETF presso WallachBeth Capital. I flussi possono ancora apparire in altri prodotti, così come sono Gli investitori tendono a utilizzare sia SPY che QQQ come luoghi in cui mettere in pausa i propri soldi.

“Ma è anche possibile che alcune persone aspetteranno fino al prossimo annuncio della Fed prima di compiere ulteriori passi verso la fine dell’anno”, ha aggiunto Bajaj.