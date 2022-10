Gli occhiali per realtà mista di Apple saranno in grado di scansionare l’iride per accedere ed effettuare pagamenti

Il Occhiali per realtà mista Apple Sono novità da allora Pubblicizza al consiglio di amministrazione della societàun. Raggiungeranno il mondo per molto tempo dietro prodotti simili di concorrenti diretti. Ma almeno avranno funzioni uniche. In questo senso, gli occhiali Apple, che non sono stati ancora mostrati pubblicamente, potranno scansionare l’iride dell’occhio.

come pubblicato Informazionee l’analizzatore avanzato di Ming-Chi Kuo, il riconoscimento dell’iride renderà più facile per più persone utilizzare lo stesso dispositivo e consentirà loro di effettuare pagamenti rapidamente con gli occhiali. Sarà una tecnologia molto simile a quella del Face ID o del riconoscimento tattile.





Se il rapporto, che cita due persone coinvolte nello sviluppo del dispositivo, è corretto, avere il nuovo sistema di scansione oculare sarebbe un vantaggio rispetto al Appena annunciato Meta Quest Pro, che non ha questa caratteristica. Quest Pro è dotato di fotocamere rivolte verso l’interno in grado di tracciare i movimenti di occhi e viso, ma non le utilizzano per l’autenticazione. Almeno per ora.

Tim Cook aveva già presentato gli occhiali al consiglio di amministrazione di Apple





Un’altra caratteristica degli occhiali Apple è il rilevamento delle gambe. In questo senso, due delle 14 fotocamere che avrà il dispositivo punteranno verso il basso. Gli occhiali Meta avranno solo dozzine di fotocamere e nessuna si concentrerà sulle gambe.

prezzo esorbitante

Non esiste ancora una data di rilascio ufficiale per gli occhiali Apple. Dovrebbe arrivare alla fine del 2022, ma diverse fughe di notizie indicano l’attesissimo lancio del telefono nel 2023.

D’altra parte, si stima che il prezzo degli occhiali per realtà mista di Apple sia compreso tra 2000 e 2500 euro, che è un prezzo molto alto. Ma questa sarà la versione costosa. Una delle indiscrezioni degli analisti conferma che a questo primo lancio, che sarà lanciato nel 2025, si aggiungerà un modello economicamente accessibile.