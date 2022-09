Gli orari ufficiali di ricevimento prima del funerale di Elisabetta II

Londra è diventata il centro del mondo. La città è blindata per ospitare il più grande incontro di leader e leader politici degli ultimi anni. Il Il funerale della regina Elisabetta II Hanno raccolto più di 500 capi di stato in pochissimi metri quadrati. E prima dell’addio del re, i re Carlos e Camilla hanno voluto un ricevimento solenne con tutti i presenti. Un’occasione unica in cui abbiamo effettivamente potuto vedere la maggior parte delle case regnanti, e ovviamente i re Filippo e Letizia.

Uno degli eventi più importanti dalla morte della regina Elisabetta II è stato ospitato dagli attuali re Carlo e Camilla, dai principi di Galles William e Kate Middleton. La parte più sentimentale e più vicina agli inglesi degli onori del Re sta cedendo il passo all’aspetto istituzionale che si concluderà con i funerali di stato di lunedì prossimo. Ore prima, re e principi salutavano solennemente i loro ospiti. Un incontro pieno di ricongiungimento e gesti di affetto.

Guillermo e Maxima dei Paesi Bassi con la principessa Beatrice BBC

Nel pomeriggio sono arrivati ​​re Maxima, re Guglielmo dei Paesi Bassi, il principe Alberto e Charlene di Monaco, la regina Margherita di Danimarca, il re Carlo Gustavo e il re Silvia di Svezia, tutti illustri ospiti del ricevimento ufficiale. Così fecero Joe Biden e sua moglie, circondati da una sicurezza estremamente stretta, e re Filippo e Letizia. Non molto tempo fa sono apparsi anche i re Juan Carlos e Sofia, per la prima volta insieme da due anni.