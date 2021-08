Gli ospedali della Florida usano obitori portatili mentre aumentano i decessi per COVID-19 – Escambray

Aumentano i casi positivi negli Stati Uniti per la presenza della variante delta

Gli obitori portatili sono stati acquistati in Florida per prendersi cura del defunto. (Foto di AFP)

I decessi per COVID-19 sono così alti che la Central Florida Medical Disaster Coalition, un’organizzazione no profit finanziata dal governo federale che aiuta a preparare la risposta del sistema sanitario, ha acquistato 14 obitori portatili con una capacità di 12 per ogni deceduto, secondo Lynne Drody, la coalizione direttore esecutivo.

Ha detto che l’organizzazione ha incontrato gli ospedali della zona per scoprire le loro esigenze. A loro volta, gli ospedali hanno riferito che la scorsa settimana, uno spazio più ampio nell’obitorio era la priorità assoluta a causa della mancanza di capacità sufficiente e perché avevano subito ritardi durante i funerali nel trasporto dei corpi.

Secondo i dettagli che hai fornito CNN In spagnolo, il virus di tipo delta, che ha portato a un aumento dei ricoveri e dei decessi negli Stati Uniti impantanati in una nuova ondata, ha lasciato in media più di 100.000 persone ricoverate a causa di COVID-19, un numero che supera quelle. Da altre ondate subite dal Paese.

I medici negli Stati Uniti riferiscono di vedere un numero crescente di giovani adulti nei loro ospedali e che il numero di casi pediatrici è il più alto in Florida. Attualmente, questo è il Paese al mondo con il maggior numero di pazienti, con 39,2 milioni di contagi e più di 639.000 morti.

La stessa fonte ha riferito che gli ospedali in alcune parti degli Stati Uniti meridionali stanno esaurendo le forniture di ossigeno poiché i casi di COVID-19 e i ricoveri continuano ad aumentare, guidati da un gran numero di persone non vaccinate e dalla variante delta. Alcuni sono a rischio di dover utilizzare le scorte di riserva o di rimanere a corto di ossigeno, secondo i funzionari sanitari statali e i consulenti ospedalieri.

(Con informazioni da Kubasi)