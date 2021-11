Gli ospedali tedeschi mandano i malati di corona in Italia

Germania I suoi (loro) continuano a rimanere bloccati nella quarta ondata. In alcune regioni orientali il vaccino non ha raggiunto il 60% e al sud è fermo al 65%. Nel frattempo, decine di migliaia di nuovi contagi e La pressione sugli ospedali sta aumentando in modo allarmante. L’elevata circolazione del virus e la riluttanza di una parte significativa della popolazione a farsi vaccinare sono dovute a problemi di personale e mancanza di lungimiranza. Oggi ci sono meno posti letto in terapia intensiva rispetto a un anno fa. Questa situazione provoca notizie sorprendenti: la scorsa settimana, The Giornale della Germania meridionale Due pazienti sono stati trasferiti da Monaco alle città della vicina Italia.

Secondo il quotidiano citando il direttore di un ospedale della città bavarese di Freezing, le unità di terapia intensiva erano sul punto di portare un paziente in elicottero nella vicina Polzano. Un altro paziente è stato portato in ambulanza a Merano, in Italia. Al medico citato dal quotidiano è stata diagnosticata una “situazione catastrofica” in Baviera.

Situazioni simili si verificano in altre parti del paese Il paziente viene trasferito in ospedali più remoti Dalle loro case a causa della concentrazione di cliniche vicine. Secondo i dati dell’Associazione interdisciplinare di medicina intensiva (TVI) raccolti da Efe, c’è un solo posto letto libero in 100 su 400 distretti tedeschi e 50 distretti senza posti letto gratuiti in terapia intensiva.