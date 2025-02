CNN

Tre ostaggi israeliani e 183 prigionieri palestinesi sono stati rilasciati nel quinto round degli scambi di azioni tra Israele e Hamas sabato, poiché Israele ha espresso preoccupazione per l’emergere dei prigionieri SADR.

Ouhad bin Ami, Elie Charabi o levi-tutti in ostaggio durante l’attacco di Hamas guidato entro il 7 ottobre da Israele alla Croce Rossa nella città di Deir Balla al-Wusta il giorno del 491 delle loro famiglie a Gaza. Sebbene il trasporto sia stato organizzato – a differenza delle scene caotiche che circondano il lancio di ostaggi israeliani e tailandesi a Gaza la scorsa settimana – i tre sottili e pallidi sono apparsi quando stavano portando a una fase temporanea.

Israele ha successivamente lanciato tutti i 183 prigionieri palestinesi che saranno rilasciati sabato. Molti di loro sembravano scarsi e in cattive salute.

Sul palco e circondati da due parti di Hamas, hanno gettato mio zio e Sharabi, che indossavano abiti marroni e Levi, che indossavano abiti verdi, che hanno tenuto discorsi in lingua ebraica. Quindi portò a tre veicoli della Croce Rossa in attesa del loro ritorno in Israele.

Quindi la Croce Rossa ha trasferito gli ostaggi alle forze di difesa israeliane (IDF) a Gaza, che li ha trasferiti in Israele, dove hanno subito una valutazione medica preliminare prima di riunirsi con le loro famiglie.

Le foto durante la consegna dell’infiammazione di sabato sono state attratte da una condanna da Israele. Levy – che è stato rilasciato perché era considerato una questione umana – sembrava particolarmente debole.

Il governo israeliano ha descritto lo spettatore come uno “shock” e ha detto che “non andrà senza cure”, mentre gli ostaggi di Israele e del Forum delle famiglie scomparsi hanno affermato che le apparenze degli ostaggi modificati sono “fastidiose”.

Girchon Baskin, il veterano negoziatore israeliano che si è trasformato in un attivista per la pace, ha detto sabato che lo stato degli ostaggi previsto menzionerà molti sopravvissuti israeliani dai campi dei campi nazisti e che “deve costringerci ad accelerare il lancio di tutti gli ostaggi. ”

Nir Oz Kibbutz nel sud di Israele, tra gli attacchi più difficili del 7 ottobre, ha dichiarato che è “felice ed eccitato” di restituire gli ostaggi sabato, aggiungendo: “Queste immagini e circostanze in cui sono tornati saranno scavate nell’anniversario Affare, per tutti coloro che continuano a spiegare il motivo dell’attesa, del rinvio o dell’esitazione.

Bin Ami, 56 e Sharabi, 52 anni, furono trasportati dalle loro case a Kibbutz Perry, a circa 4 km (2,5 miglia) dal confine di Gaza.

La moglie di Bin Amy, Raz Bin Amy, che fu anche presa in quel giorno, fu rilasciata durante una tregua a breve termine nel novembre 2023.

Mia moglie e mia figlia, Sharbi, sono state uccise nell’attacco del 7 ottobre, secondo Kibbutz. Non è chiaro se sapesse che sono morti. Suo fratello, Yossi Sharrabi, che cattura, morì a Gaza, dove il suo corpo rimane, secondo l’esercito israeliano.

Levy, 34 anni, stava partecipando al Nova Music Festival il 7 ottobre quando è stato rapito. Sua moglie è stata uccisa nell’attacco. Levy ha anche un figlio di tre anni e non sarà incluso al suo ritorno in Israele.

Hamas ha ora rilasciato un totale di 16 ostaggi israeliani come parte della prima fase dell’accordo di cessate il fuoco, con un totale di 33, che ha promesso a intervalli durante questa fase. Otto di questi 33 sono morti, secondo il governo israeliano.

Dopo aver emesso i tre ostaggi di sabato, Hamas e i suoi alleati detengono ancora un totale di 73 persone prelevate da Israele il 7 ottobre 2023, 251. Ci sono ancora altri tre ostaggi, detenuti dal 2014, a Gaza.

Nel frattempo, Israele ha lanciato 183 palestinesi sabato. Alcuni dei prigionieri che furono rilasciati dalla prigione furono portati nella Cisgiordania occupata a Ramallah, dove un video del rilascio di alcuni detenuti era debole e delicato, con un uomo debole apparve così tanto che aveva bisogno di portarlo. I prigionieri palestinesi recentemente rilasciati della detenzione israeliana sono tornati con segni di abuso fisico e fame e hanno chiesto abusi e torture.

Il sistema delle carceri israeliane è stato criticato per aver ridotto intenzionalmente le azioni alimentari ai prigionieri palestinesi in quello che è stato descritto come il minimo richiesto per sopravvivere, in base agli ordini dell’allora ministro della sicurezza nazionale nel momento in cui il bin Jafir dell’anno scorso.

Nei commenti fatti nell’aprile 2024, Gvir ha affermato che i prigionieri palestinesi “dovrebbero essere uccisi da un proiettile in testa” e ha invitato un disegno di legge per consentire l’istituzione di esecuzioni nella Knesset israeliana. “Fino ad allora, daremo loro cibo minimo per sopravvivere. Non mi interessa.” A ottobre, la Corte suprema israeliana ha stabilito che le condizioni del famoso centro di detenzione di SDE Teiman dovrebbero rispettare la legge israeliana. Un portavoce dell’autorità carceraria in Israele (IPS) ha dichiarato alla CNN sabato che IPS “opera in conformità con le disposizioni della legge” e che “tutti i diritti di base richiesti sono pienamente applicati dalla formazione professionale addestrata”.

Hamas ha dichiarato in una dichiarazione che diciotto prigionieri palestinesi che sono stati rilasciati sabato stavano scontando la pena di vita, mentre 54 cammelli erano meno e 111 sono stati arrestati a Gaza dopo il 7 ottobre. Le accuse contro 111 non erano chiare.

Gli uomini armati palestinesi hanno ucciso più di 1.200 persone durante l’attacco israeliano del 7 ottobre 2023. La guerra si rivolse alla regione più ampia e mise Israele in un conflitto con il principale sostenitore di Hamas, Iran, nonché agenti di Teheran come Hezbollah in Libano e Fath in Yemen.

All’orizzonte sono prestati il ​​cessate il fuoco e l’accordo di ostaggio tra Israele e Hamas. I negoziati sull’estensione del cessate il fuoco a Gaza – che termina il 1 ° marzo – sono sospettosi.

Netanyahu era molto cauto per la seconda fase di questo accordo, che avrebbe assistito al pieno ritiro delle forze israeliane da Gaza e al ritorno delle radici rimaste lì. Il ministro delle finanze Paisalel Smotrich si è impegnato a dimettersi dal governo se il cessate il fuoco continua.

Ciò ha suscitato più incertezza, in grandi commenti di martedì sera, il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha suggerito che “assumere” gli Stati Uniti “assume” Gaza, ha trasferito i suoi residenti nei paesi vicini e riqualificando una tasca. Ha accolto i suoi commenti dai ministri israeliani di destra e Hamas li ha condannati.

I suoi commenti hanno scatenato una condanna internazionale, poiché il primo ministro britannico Kiir Starmer ha confermato che i palestinesi “dovevano essere autorizzati alla Camera” e che il Ministero degli Affari Esteri ripete “la sua opposizione a qualsiasi spostamento forzato”.

Il funzionario di Hamas ha criticato la proposta di Trump come “una ricetta per il caos e la tensione nella regione”.

“La nostra gente nella striscia di Gaza non permetterà a questi piani di passare e ciò che è necessario è porre fine all’occupazione e all’aggressività contro il nostro popolo e non espellerli dalle loro terre”, ha detto il portavoce di Hamas Sami Abu Zeri.

Questa storia è stata aggiornata.